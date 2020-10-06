Hiếm hoi đăng ảnh ngọt ngào bên ông xã, vợ Xuân Bắc nói thật về mối quan hệ với chồng sau 20 năm

Hậu trường 06/10/2020 16:46

Dù hiếm khi khoe nhưng người hâm mộ biết rằng nghệ sĩ Xuân Bắc đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng ấm êm hạnh phúc.

Nghệ sĩ Xuân Bắc là một trong những cái tên được mến mộ của làng hài phía Bắc. Bên cạnh lĩnh vực sân khấu, anh còn thành công ở nhiều vai trò khác như MC, diễn viên... Ngoài sự nghiệp nghệ thuật nổi bật, "Nam Tào" của chương trình Táo quân còn nổi tiếng là người đàn ông của gia đình.

NSƯT Xuân Bắc có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Nguyễn Hồng Nhung. Tuy nhiên, nam danh hài lại rất hiếm khi bộc bạch về chuyện đời tư lên mạng. Bởi vậy, mọi thông tin và hình ảnh về gia đình anh luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

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Tổ ấm viên mãn của Xuân Bắc và vợ sau 14 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Mới đây, vợ nam nghệ sĩ đã chia sẻ bức ảnh tình cảm bên chồng nhân kỷ niệm 20 năm bên nhau. Theo lời của vợ Xuân Bắc, trải qua quãng thời gian dài gắn bó nhưng cặp đôi vẫn không thay đổi nhiều. Thậm chí, sau những biến cố trong cuộc sống hôn nhân, họ càng hiểu nhau và mối quan hệ ngày càng tốt đẹp theo thời gian.

Trên trang cá nhân, chị Hồng Nhung hài hước tiết lộ: "Thấm thoắt cũng 20 năm. Về cơ bản mọi thứ vẫn thế, đếm tiền đều, cãi nhau ít hơn".

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Vợ chồng Xuân Bắc kỷ niệm 20 năm bên nhau - Ảnh: FB

Xuân Bắc kết hôn với giảng viên Nguyễn Hồng Nhung vào năm 2006. Sau 14 năm chung sống, mái ấm của cặp đôi vẫn rất êm đềm và hạnh phúc bên 2 cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn.

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Từ khóa:   Xuân Bắc vợ Xuân Bắc NSƯT Xuân Bắc

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