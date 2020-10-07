Nửa đêm, vợ Xuân Bắc khoe ảnh siêu âm bầu sinh đôi: 'Bất ngờ, nhưng mà rất vui'

Hậu trường 07/10/2020 14:02

Chia sẻ của Nguyễn Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc về chuyện mang song thai giữa đêm khuya khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, hôn nhân của nghệ sĩ Xuân Bắc luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hiện nam danh hài đất Bắc đang có cuộc sống ấm êm, viên mãn bên vợ con.

Bất ngờ tối 6/10, vợ Xuân Bắc gây bão mạng xã hội khi đăng ảnh siêu âm thai đôi kèm dòng chia sẻ về sự vất vả khi chăm con song sinh.

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Vợ Xuân Bắc bất ngờ đăng ảnh siêu âm song thai kèm bài viết về chuyện bầu bí - Ảnh: FB 

Cô vợ giảng viên của Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân: "Cứ bảo sao thấy khó chịu trong người, nhìn thấy gì cũng muốn ăn, thèm đủ mọi thứ. Lý do là đây chứ đâu. Năm 2021 sẽ là 1 năm đầy vất vả, nhưng vì 2 con Trâu vàng, sẽ phải cố chứ biết làm sao. Quá bất ngờ, nhưng mà rất vui. Vì có rất nhiều người mơ ước mà không được. Sẽ dừng hết công việc và những thú vui bên ngoài, chỉ dành thời gian để chăm sóc cho bản thân và lo cho các thiên thần bé nhỏ. Chưa chăm bé sinh đôi nên chưa biết bận rộn vất vả thế nào, thôi lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao". Dòng trạng thái của cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, cư dân mạng.

Tuy nhiên sau đó, mọi người nhận ra đây chỉ là một trò đùa của vợ Xuân Bắc. Cuối bài viết, cô khiến dân tình ngã ngửa khi chú thích: "Xin chúc mừng bố mẹ của 2 bé trong hình siêu âm nhé! Em đang còn bận nuôi Bủm Bi Bão thôi đã mệt phờ ra rồi. P/S: Ảnh nhà người ta".

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Sau 20 năm yêu và cưới, tình cảm vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất mặn nồng - Ảnh: FB

Vừa qua, Nguyễn Hồng Nhung đã đăng ảnh tình tứ bên nghệ sĩ Xuân Bắc nhân kỷ niệm 20 năm bên nhau. Sau nhiều sóng gió, vợ chồng nghệ sĩ càng hiểu nhau hơn.

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Từ khóa:   Nguyễn Hồng Nhung vợ nghệ sĩ Xuân Bắc nghệ sĩ Xuân Bắc

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