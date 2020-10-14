Thủy Tiên ra tận miền Trung làm từ thiện, Công Vinh đăng đàn gọi bà xã là ‘cô vợ trời hành’

Hậu trường 14/10/2020 11:54

Vừa thương vừa lo cho bà xã phải tất tả ra tận miền Trung cứu trợ cho bà con, Công Vinh trách yêu và gọi Thủy Tiên là “cô vợ trời hành”.

Đau xót cảnh màn trời chiếu đất của người dân miền Trung, nữ ca sĩ Thủy Tiên ra sức kêu gọi quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ trên trang Facebook cá nhân. Chỉ sau hai tiếng, bà xã Công Vinh đã nhận về 2 tỷ từ các mạnh thường quân và cho đến sáng nay, con số đã lên đến 10 tỷ.

Ngay khi nhận được sự đóng góp của cư dân mạng, Thủy Tiên đã tức tốc bay ra Huế để chuẩn bị mua sắm đồ dùng, lương thực tiếp tế cho người dân.

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Thủy Tiên một mình ra Huế cứu trợ đồng bào - Ảnh: FB

Chứng kiến vợ tất bật làm từ thiện nhưng Công Vinh lại bất ngờ gọi Thủy Tiên là “cô vợ trời hành”. Theo đó, anh chàng cho biết: “Nhà tôi có nuôi 1 cô vợ, và cô ấy bị trời hành… Bả bảo đi miền Trung người ta đang hết thức ăn nước uống, đi giúp thôi việc gì tính sau. Mình lo nguy hiểm vì ngoài kia nước đang dâng cao, đàn ông còn không dám đi, phụ nữ chân yếu tay mềm đi làm sao mà được, tuần sau lũ rút thì 2 vợ chồng ra.

Mắng xong thì mình đi làm, chiều về bả đã bay tới Huế luôn rồi trời ơi. Trời hành bà này hay sao mà lì kinh dị đi. Bả nói, lúc này người ta đói khổ mới cần mình, đi được đâu hay đến đó, lũ rút lại đi tiếp. Có con vợ trời hành nên bả làm gì cũng không kịp trở tay. Giờ chỉ ngồi nhà cầu nguyện cho bả bình an trở về”.

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Bài đăng của Công Vinh - Ảnh: FB

Có thể thấy, vì thương và lo cho vợ một thân một mình bay ra miền Trung làm từ thiện giữa tình hình mưa lũ nên Công Vinh mới trách yêu vợ.

Chia sẻ này của Công Vinh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cư dân mạng và người hâm mộ để lại bình luận bày tỏ sự nể phục trước tấm lòng thiện nguyện của nữ ca sĩ, đồng thời mong cô bình an trở về.

Thủy Tiên sẽ ra miền Trung cứu trợ người dân vùng bão lũ, quyên góp được 2 tỷ sau 2 tiếng kêu gọi

Thủy Tiên sẽ ra miền Trung cứu trợ người dân vùng bão lũ, quyên góp được 2 tỷ sau 2 tiếng kêu gọi

Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi, ca sĩ Thủy Tiên đã nhận về số tiền lớn gửi vào tài khoản cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên ca sĩ Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện

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