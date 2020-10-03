Bị anti-fan vào Facebook 'bóc phốt', Thủy Tiên đáp trả cực gắt nhưng khiến dân tình cười ngất

Cách "phản đòn" của ca sĩ Thủy Tiên khiến cư dân mạng được một trận cười sảng khoái vì sự hài hước nhưng không kém phần gay gắt.
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Là người của công chúng, sao Việt quá quen với những thị phi. Họ thường phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt. Ca sĩ Thủy Tiên cũng không phải là ngoại lệ.
Khi gặp phải chuyện này, phần đông nghệ sĩ thường lên tiếng đính chính. Tuy nhiên số khác lại chọn cách im lặng cho qua vì không muốn ồn ào. Riêng bà xã Công Vinh, cô lại chọn cách đáp trả nhưng cũng không kém phần hài hước.
Cụ thể, một anti-fan đã vào tận trang cá nhân của nữ ca sĩ và để lại bình luận "bóc phốt". Người này viết: "Chị này bị phốt qua Macao đánh bài với đua ngựa nè".
Đây không phải là lần đầu Thủy Tiên đối diện với những tin đồn vô căn cứ kiểu này. Lần này, nữ ca sĩ để lại bình luận gay gắt nhưng pha chút hóm hỉnh khiến dân mạng thích thú: "Chị đã hoàn lương và thay tên đổi họ rồi. Em hãy quên hết đi. Chị cũng mất trí nhớ rồi. Em nói gì vậy?".
Chưa hết, Thủy Tiên tiếp tục dành cả một status thể hiện thái độ. Dù vậy, cách dùng từ của cô khiến người hâm mộ phì cười.
Cô viết: "Ủa mắc gì mấy bạn bóc phốt mình hoài vậy? Mình đã hoàn lương, thay tên đổi họ, giờ mình là Thảo Tiên quận 7... không còn là Yến Duyên... chuyên đi bao trai nữa.
Ba má mình khó nên mình bây giờ lấy chồng làm lại cuộc đời, mình giờ chỉ nấu ăn cho chồng và bị chồng phản bội, mình đau khổ xách vali đi khỏi nhà chờ toà chia gia tài. Mình sống tốt như vậy và đau khổ như vậy mà các bạn còn chưa vừa lòng hả? Sao bóc phốt mình hoài dị.
Để mình yên được không? Ai cũng có 1 quá khứ cần phải quên đi và làm lại cuộc đời mà... nhắc nữa mình kiện á!".