Khoe ảnh 'nóng hừng hực' với bikini bé xíu, Quỳnh Nga nói rõ mối quan hệ tình cảm với Việt Anh

Giữa thông tin hẹn hò Việt Anh đang rầm rộ trên các trang mạng, diễn viên Quỳnh Nga vừa có động thái mới nhất ngầm phủ nhận tin đồn.
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Sau khi ly hôn, Việt Anh và Quỳnh Nga liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Đặc biệt vừa qua, cặp đôi còn thực hiện bộ ảnh "tình bể bình" bên nhau khiến người hâm mộ càng có niềm tin vào điều này. Trong loạt ảnh mới công khai, cặp đôi nghệ sĩ thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ, hành động thân mật như vuốt tóc, âu yếm má... Sự thân mật của cặp đôi còn khiến dân mạng hoài nghi, có phải họ đang đi chụp ảnh cưới?
Sau khi bộ ảnh ngọt ngào này được công khai, Quỳnh Nga nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm xoay quanh chuyện tình cảm với Việt Anh. Mới đây, cô nàng cũng chính thức lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân.
Cụ thể, diễn viên Quỳnh Nga đã đăng tải loạt ảnh diện bikini đỏ rực và khẳng định: "Nữ nhân này vẫn độc toàn thân chờ có người giải cứu nhé!". Cô cũng gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Dưới bài viết, Việt Anh cũng không e ngại để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nàng "cá sấu chúa".
Việt Anh và Quỳnh Nga là đôi bạn diễn nhiều năm. Họ còn chơi chung trong cùng hội bạn thân nên thường xuyên gặp mặt và tương tác trên mạng xã hội. Cũng chính vì điểm này mà thông tin cặp đôi đang hẹn hò được lan truyền rầm rộ.
Hiện cả Quỳnh Nga và Việt Anh đều đã ly hôn. Dù cặp đôi có quan hệ tình cảm hay không, công chúng vẫn mong họ sớm tìm được hạnh phúc mới.