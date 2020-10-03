Khoe ảnh 'nóng hừng hực' với bikini bé xíu, Quỳnh Nga nói rõ mối quan hệ tình cảm với Việt Anh

Sau khi ly hôn, Việt Anh và Quỳnh Nga liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Đặc biệt vừa qua, cặp đôi còn thực hiện bộ ảnh "tình bể bình" bên nhau khiến người hâm mộ càng có niềm tin vào điều này. Trong loạt ảnh mới công khai, cặp đôi nghệ sĩ thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ, hành động thân mật như vuốt tóc, âu yếm má... Sự thân mật của cặp đôi còn khiến dân mạng hoài nghi, có phải họ đang đi chụp ảnh cưới?

Một trong số rất nhiều khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi trong bộ ảnh mới - Ảnh: FB

Sau khi bộ ảnh ngọt ngào này được công khai, Quỳnh Nga nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm xoay quanh chuyện tình cảm với Việt Anh. Mới đây, cô nàng cũng chính thức lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân.