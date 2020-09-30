Thủy Tiên diện váy sexy diễn cực sung nhưng gương mặt của Công Vinh lại vô cảm đến mức khán giả phải bật cười

Đoạn clip ghi lại biểu cảm của ông xã Thủy Tiên khi thấy vợ diện váy sexy quẩy cực sung tại sự kiện đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip Thủy Tiên ca hát cực sung tại một sự kiện. Theo đó, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” thu hút sự chú ý khi xuất hiện với chiếc đầm xanh lá xẻ cao khoe chân dài miên man cực sexy.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong đoạn clip này chính là biểu cảm “mặt đơ” của ông xã Thủy Tiên. Trong khi vợ quẩy cực sung thì Công Vinh lại trưng ra vẻ mặt không cảm xúc.

Trong khi Thủy Tiên quẩy cực sung...

...thì ông xã lại không cảm xúc - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, biểu cảm của ông xã Thủy Tiên đã nhanh chóng trở thành chủ đề được dân tình đem ra bàn tán. Nhiều cư dân mạng phỏng đoán anh chàng nghe vợ hát quá nhiều nên không thèm đoái hoài. Bên cạnh đó, một số khán giả lại cho rằng nam cầu thủ đang giận dỗi vì bà xã ăn diện quá gợi cảm.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên cũng đăng hẳn dòng trạng thái “reaction” đoạn clip này: “Khi tui hát bài ‘Ngôi Nhà Hạnh Phúc’ nhưng chồng tui hình như không có hạnh phúc một miếng nào luôn... Quào... Ghê chưa”.

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Dòng trạng thái trách yêu ông xã của nữ ca sĩ khiến fan không thể nhịn cười. Một số bình luận hài hước của cư dân mạng: “Anh chỉ muốn lấy cái khăn bàn quấn vợ lại nhưng sợ kém thanh lịch nên thôi”, “Kiểu như ở nhà tao nghe quài”, “Vợ dặn nghiêm túc ra đường không liếc ngang liếc dọc nên ra đường dù là vợ hát vẫn phải nghiêm túc không nhìn”, “Vậy chứ anh Vinh đang sung sướng và tự hào về vợ mình lắm”, “Có khi do váy của chị ngắn quá khiến anh không vui chăng”...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-dien-vay-sexy-dien-cuc-sung-nhung-guong-mat-cua-cong-vinh-lai-vo-cam-den-muc-khan-gia-phai-bat-cuoi-381578.html