Vốn giấu kín như bưng, Thủy Tiên bất ngờ khoe ảnh cận mặt con gái Bánh Gạo và nhận được ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Hậu trường 28/09/2020 15:22

Khoảnh khắc mới nhất của con gái Thủy Tiên – bé Bánh Gạo trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Là ái nữ của gia đình có bố mẹ đều là người nổi tiếng, bé Bánh Gạo sớm đã nhận được sự quan tâm của dư luận từ khi còn nhỏ. Trên mạng xã hội, Thủy Tiên vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh đời thường về con gái nhưng chưa bao giờ hé lộ chân dung của cô bé.

thuy tien 1
Chân dung con gái Thủy Tiên luôn được giấu kín - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, Thủy Tiên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng tâm sự dài gửi đến con gái kèm ảnh chụp góc nghiêng của Bánh Gạo. Theo đó, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” chỉ ra cho con gái những điều để trở thành một người tốt, biết yêu thương và chia sẻ. Cô cũng không ngại nói về những khó khăn trong hành trình trở thành người tốt mà mỗi người có thể trải qua.

Cuối bài đăng, nữ ca sĩ chia sẻ: “Mẹ và ba Vinh chẳng cầu mong gì, chỉ mong cả đời này hai chữ hạnh phúc và bình yên luôn ở cạnh con gái. Khi đó, mẹ tin rằng dù không có ba mẹ ở cạnh bên con cũng sẽ cảm nhận được vị ngọt của tình yêu thương…”.

thuy tien 2
Hình ảnh cận mặt hiếm hoi của con gái Thủy Tiên - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy con gái Thủy Tiên nay đã cao lớn phổng phao và ngày càng ra dáng thiếu nữ. Khoảnh khắc chụp cận này dù chỉ hé lộ một phần gương mặt của Bánh Gạo nhưng nhiều khán giả cho rằng cô bé rất giống Thủy Tiên. Đây là lần hiếm hoi Thủy Tiên và Công Vinh khoe cận mặt con gái trên mạng xã hội.

Trong phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho bé Bánh Gạo: “Con gái đẹp giống mẹ”, “Gạo lớn dữ rồi ha”, “Nhìn ngang là thấy đẹp giống mẹ rồi”, “Con gái xinh quá”, “Càng lớn càng đáng yêu”…

Bị chê ăn mặc phản cảm, Thủy Tiên có màn đáp trả cao tay khiến cư dân mạng cười lăn cười bò

Bị chê ăn mặc phản cảm, Thủy Tiên có màn đáp trả cao tay khiến cư dân mạng cười lăn cười bò

Cách đáp trả anti-fan đầy tinh tế của nữ ca sĩ Thủy Tiên trên trang Facebook cá nhân khiến cư dân mạng không nhịn được cười.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên con gái Thủy Tiên Công Vinh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026