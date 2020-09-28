Vốn giấu kín như bưng, Thủy Tiên bất ngờ khoe ảnh cận mặt con gái Bánh Gạo và nhận được ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Khoảnh khắc mới nhất của con gái Thủy Tiên – bé Bánh Gạo trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Là ái nữ của gia đình có bố mẹ đều là người nổi tiếng, bé Bánh Gạo sớm đã nhận được sự quan tâm của dư luận từ khi còn nhỏ. Trên mạng xã hội, Thủy Tiên vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh đời thường về con gái nhưng chưa bao giờ hé lộ chân dung của cô bé.

Chân dung con gái Thủy Tiên luôn được giấu kín - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, Thủy Tiên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng tâm sự dài gửi đến con gái kèm ảnh chụp góc nghiêng của Bánh Gạo. Theo đó, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” chỉ ra cho con gái những điều để trở thành một người tốt, biết yêu thương và chia sẻ. Cô cũng không ngại nói về những khó khăn trong hành trình trở thành người tốt mà mỗi người có thể trải qua.

Cuối bài đăng, nữ ca sĩ chia sẻ: “Mẹ và ba Vinh chẳng cầu mong gì, chỉ mong cả đời này hai chữ hạnh phúc và bình yên luôn ở cạnh con gái. Khi đó, mẹ tin rằng dù không có ba mẹ ở cạnh bên con cũng sẽ cảm nhận được vị ngọt của tình yêu thương…”.

Hình ảnh cận mặt hiếm hoi của con gái Thủy Tiên - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy con gái Thủy Tiên nay đã cao lớn phổng phao và ngày càng ra dáng thiếu nữ. Khoảnh khắc chụp cận này dù chỉ hé lộ một phần gương mặt của Bánh Gạo nhưng nhiều khán giả cho rằng cô bé rất giống Thủy Tiên. Đây là lần hiếm hoi Thủy Tiên và Công Vinh khoe cận mặt con gái trên mạng xã hội.

Trong phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho bé Bánh Gạo: “Con gái đẹp giống mẹ”, “Gạo lớn dữ rồi ha”, “Nhìn ngang là thấy đẹp giống mẹ rồi”, “Con gái xinh quá”, “Càng lớn càng đáng yêu”…

Bị chê ăn mặc phản cảm, Thủy Tiên có màn đáp trả cao tay khiến cư dân mạng cười lăn cười bò Cách đáp trả anti-fan đầy tinh tế của nữ ca sĩ Thủy Tiên trên trang Facebook cá nhân khiến cư dân mạng không nhịn được cười.

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