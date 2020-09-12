Bị chê ăn mặc phản cảm, Thủy Tiên có màn đáp trả cao tay khiến cư dân mạng cười lăn cười bò

Vừa qua, Thủy Tiên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini gợi cảm tạo dáng bên bể bơi. Khoảnh khắc này của bà xã Công Vinh lập tức gây bão mạng xã hội. Không ít cư dân mạng đã dành lời khen cho sắc vóc của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến chê bai cách ăn mặc của Thủy Tiên là phản cảm.

Loạt ảnh diện bikini được nữ ca sĩ đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Trước những phản ứng trái chiều của dư luận, cách đây ít phút, Thủy Tiên đã có màn đáp trả cực cao tay trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh diện đồ bơi kín như bưng kèm dòng trạng thái: “Sau khi nhận lời góp ý từ cư dân mạng comment là mặc đồ bơi xuống hồ bơi ăn sáng là phản cảm, với tinh thần cầu thị em đã mặc quần dài áo tay dài xuống hồ bơi ăn phở theo yêu cầu của quý cư dân mạng. Thấy đẹp hông mọi người? Vừa lòng thì khen 1 tiếng cho em biết ý nha”.