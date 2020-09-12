Bị chê ăn mặc phản cảm, Thủy Tiên có màn đáp trả cao tay khiến cư dân mạng cười lăn cười bò

Cách đáp trả anti-fan đầy tinh tế của nữ ca sĩ Thủy Tiên trên trang Facebook cá nhân khiến cư dân mạng không nhịn được cười.
- Hậu ồn ào vụ Âu Hải My, Thủy Tiên bất ngờ gây tranh cãi với phát ngôn: ‘Dại dột nhất của phụ nữ chính là đi ghen’
- Thủy Tiên tiết lộ sở thích hát hò "cực lầy" của bé Gạo, nghe tên bài hát mà hết hồn
Vừa qua, Thủy Tiên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini gợi cảm tạo dáng bên bể bơi. Khoảnh khắc này của bà xã Công Vinh lập tức gây bão mạng xã hội. Không ít cư dân mạng đã dành lời khen cho sắc vóc của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến chê bai cách ăn mặc của Thủy Tiên là phản cảm.
Trước những phản ứng trái chiều của dư luận, cách đây ít phút, Thủy Tiên đã có màn đáp trả cực cao tay trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh diện đồ bơi kín như bưng kèm dòng trạng thái: “Sau khi nhận lời góp ý từ cư dân mạng comment là mặc đồ bơi xuống hồ bơi ăn sáng là phản cảm, với tinh thần cầu thị em đã mặc quần dài áo tay dài xuống hồ bơi ăn phở theo yêu cầu của quý cư dân mạng. Thấy đẹp hông mọi người? Vừa lòng thì khen 1 tiếng cho em biết ý nha”.
Động thái này của giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” được nhận xét là thông minh, tinh tế nhưng không kém phần hài hước khiến anti-fan phải câm nín.
Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước loạt ảnh nữ ca sĩ đăng tải, đồng thời khuyên cô không nên bận tâm về những lời công kích từ anti-fan: “Lần này mà cộng đồng mạng chê mặc đồ kì cục là Thủy Tiên tuyên bố đập cái hồ bơi cho vừa lòng”, “Chị hãy cứ sống tốt, vui vẻ hạnh phúc. Còn mặc kệ người ta nói”, “Kệ đi chị ơi, miệng đời thiên hạ hơi đâu mà nghe theo”, “Ngộ ghê, xuống hồ bơi mà không cho mặc đồ bơi”…