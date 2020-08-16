Chia sẻ quan điểm về cuộc sống trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ vướng phải thị phi khi bị dân mạng cho là “đá xéo” Âu Hải My.

Những ngày vừa qua, vụ việc Âu Hà My tố chồng diễn viên ngoại tình đã khiến dư luận dậy sóng. Trên mạng xã hội, không ít sao Việt cũng bày tỏ quan điểm cá nhân về câu chuyện này. Mới đây, Thủy Tiên bất ngờ gây tranh cãi khi chia sẻ góc nhìn của bản thân về tình yêu. Theo đó, nữ ca sĩ cho rằng cuộc sống vợ chồng sẽ trở nên ngột ngạt nếu người vợ thường xuyên ghen bóng ghen gió. Đối với cô, phụ nữ nên nâng tầm giá trị bản thân thay vì ghen: “Thật ra.. Cái dại dột nhất của phụ nữ đó chính là đi ‘ghen’. Mình phải làm sao để người đàn ông ghen với mình chứ mình đừng có đi ghen người ta”.

Thủy Tiên cho rằng phụ nữ không nên ghen - Ảnh: FB Dù dòng trạng thái này của Thủy Tiên không hề nhắc đến sự việc của giảng viên Âu Hà My nhưng nữ ca sĩ lại vô tình bị cuốn vào thị phi. Nhiều cư dân mạng cho rằng bà xã Công Vinh có phần chủ quan khi không đặt mình vào vị trí của người khác: “Thủy Tiên thử nghĩ xem, nếu bạn gặp trường hợp như bạn Âu Hà My bạn sẽ ghen hay không ghen? Đi ghen và đi đánh ghen khác nhau chỗ nào?”, “Mưa tới đâu mát mặt tới đó, đừng cho rằng mình đang có cuộc sống hạnh phúc thì nó luôn như vậy, tại mình may mắn chưa phải rơi vào hoàn cảnh thì nói mạnh miệng lắm”, “Nói thì dễ chứ làm không hề dễ”... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những người ủng hộ quan điểm của Thủy Tiên.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Trước phản ứng trái chiều của khán giả, Thủy Tiên đã phải lên tiếng giải thích và cho biết đây là quan điểm cá nhân trong một talkshow, không thể gắn với sự việc của Âu Hà My. Nữ ca sĩ lên tiếng giải thích dưới bài đăng - Ảnh: FB Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định một số người đang cố tình bẻ lái câu nói của cô đi theo hướng khác khiến mọi chuyện phức tạp.

Thủy Tiên mặc đồ bộ, đội nón lá đi chợ vẫn đẹp 'hết hồn', ai còn chê phụ nữ mặc đồ bộ là quê mùa? Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên diện đồ bộ, đội nón lá đi chợ giữa Sài Gòn thu hút sự chú ý của dân mạng. Cô được khen hết lời bởi sự gần gũi, bình dị dù là người nổi tiếng.

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