Thủy Tiên mặc đồ bộ, đội nón lá đi chợ vẫn đẹp 'hết hồn', ai còn chê phụ nữ mặc đồ bộ là quê mùa?

Hậu trường 12/08/2020 16:01

Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên diện đồ bộ, đội nón lá đi chợ giữa Sài Gòn thu hút sự chú ý của dân mạng. Cô được khen hết lời bởi sự gần gũi, bình dị dù là người nổi tiếng.

Giữa ồn ào phát ngôn phụ nữ mặc đồ bộ ra đường là quê mùa, ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi diện trang phục này xuống phố. Cụ thể, trên trang cá nhân, vợ Công Vinh diện đồ bộ, đội nón lá đi chợ giữa Sài Gòn. Cô vui vẻ dạo khắp khu chợ để tìm mua nguyên liệu về nấu ăn cho chồng con.

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Diện đồ bộ, Thủy Tiên đi dạo khắp chợ Sài Gòn...
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... và tự tay lựa rau, chọn hải sản tươi sống - Ảnh: Cắt từ clip
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Dù bị một vài khán giả nhận ra nhưng cô vẫn rất vui vẻ và thoải mái - Ảnh: Cắt từ clip

Không cần ăn diện điệu đà, giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" vẫn tự tin và thoải mái đi khắp ngõ ngách trong chợ. Cô chứng minh rằng, phụ nữ diện đồ bộ vẫn rất tươm tất chứ không hề quê mùa, bê bối.

Cô nàng mách bí kíp chiều lòng chồng mà vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch: "Tình hình dịch phức tạp, nhà mình chịu khó ở nhà và giữ sức khỏe nhé. Mình ở nhà chán quá thì bày chuyện nấu ăn như Thủy Tiên nè. Biết anh Vinh mê mấy món Miền Tây (bí mật lấy lòng của Tiên đó), lần này Tiên trổ tài nấu bún mắm. Món này cần nguyên liệu tươi ngon và sơ chế, chuẩn bị nhiều nên hơi cực xíu, nhưng lúc ăn thì hơi bị thỏa mãn luôn. Nhưng có một điều xưa Tiên hơi lăn tăn xíu mỗi khi nấu bún mắm là quần áo hay bị ám mùi, mùi mắm khi ăn thì ngon ơi là ngon, nhưng quần áo mà “ướp mắm” thì thôi rồi, cả nhà ạ…”.

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Thưởng thức món ăn do vợ tự tay nấu, Công Vinh khen không ngớt - Ảnh: Cắt từ clip

Trước sự đảm đang khéo léo của vợ, Công Vinh khen ngợi hết lời: "Vợ đẹp, thơm tho, lại còn nấu ăn ngon, bà xã tôi năm bờ oăn".

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên vợ Công Vinh

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