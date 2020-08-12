Khoe ảnh bên ông xã, danh ca Hương Lan lộ nhan sắc thật ở tuổi 64, xem ảnh cận mặt mà choáng

Hậu trường 12/08/2020 15:14

Ở tuổi ngoài 60, danh ca Hương Lan không thể tránh khỏi dấu vết của thời gian trên gương mặt. Dù vậy, bà vẫn nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Danh ca Hương Lan là ca sĩ nổi danh ở thị trường âm nhạc trong nước lẫn hải ngoại. Với chất giọng truyền cảm, bà rất thành công ở dòng nhạc vàng và được người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng là "nữ hoàng Bolero". Bên cạnh giọng hát, nhan sắc thời trẻ của nữ danh ca cũng khiến bao người say mê.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, ca sĩ Hương Lan vẫn giữ được chất giọng truyền cảm làm bao trái tim "tan chảy". Dù nhan sắc không còn như xưa nhưng tình cảm khán giả dành cho giọng ca "Hoa trang vườn cũ" vẫn không hề thay đổi.

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Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên cạnh cháu nội - Ảnh: FB
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Bà thường xuyên tham gia những buổi gặp gỡ thân mật với nhiều đồng nghiệp đang định cư tại nước ngoài - Ảnh: FB

Mới đây, danh ca Hương Lan gây chú ý khi chia sẻ ảnh đời thường tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ nở nụ cười rạng rỡ khi được ông xã chở đi thăm nhà người quen. Trong bức ảnh chụp cận mặt, mọi người dành lời khen cho nhan sắc mặn mà của Hương Lan ở tuổi 64. Dù không còn trẻ trung như xưa, nhưng nét phúc hậu của bà vẫn khiến khán giả trầm trồ.

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Dù gương mặt in hằn nhiều vết chân chim nhưng bà vẫn giữ được sự mặn mà, đằm thắm ở tuổi 64 - Ảnh: FB

Sau hơn 40 năm ca hát, hiện danh ca Hương Lan đang có cuộc sống bình yên tại Mỹ. Không chạy show nhiều như trước, bà dành thời gian chăm sóc gia đình, vui chơi bên cháu nội. Thời gian rảnh, nữ nghệ sĩ và chồng đi du lịch khắp nơi, tận hưởng tuổi già vui vẻ.

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"Chưa kể, các nhãn hàng đang khó khăn nên cũng không tìm đến để quảng cáo nữa" - Color Man chia sẻ.

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