Con trai Cường Đô la phấn khích trong lần đầu ẵm em gái, ra dáng anh Hai chững chạc lắm rồi

Lần đầu được bế em gái, Subeo có biểu cảm vô cùng đáng yêu. Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ khi lên chức anh.

Sau hơn 1 năm "về chung nhà", Cường Đô la và Đàm Thu Trang vừa đón con chung đầu tiên ra đời. Theo chia sẻ, "tiểu công chúa" nhà doanh nhân Nguyễn Quốc Cường ra đời vào ngày 9/8, có tên thân mật là Suchin.

Hình ảnh Cường Đô la và Đàm Thu Trang cùng nhau chăm sóc con gái cưng khiến dân mạng 'tan chảy' - Ảnh: FB

Kể từ khi Đàm Thu Trang "vượt cạn" thành công, Cường Đô la không giấu được niềm hạnh phúc của mình. Anh liên tục chia sẻ nhiều hình ảnh về vợ và con gái. Tuy nhiên, diện mạo của em bé vẫn chưa được tiết lộ.

Mới đây, Cường Đô la bất ngờ đăng tải khoảnh khắc bé Subeo lần đầu bế em gái Suchin. Trong ảnh, con trai Hồ Ngọc Hà ánh mắt sáng rực nhìn em gái và nở nụ cười tươi khi được ba hướng dẫn ẵm em. Niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt con trai Cường Đô la khi lên chức anh.

Dù có chút bỡ ngỡ, nhưng Subeo vô cùng hạnh phúc khi lần đầu được bế em gái - Ảnh: FB

Cậu nhóc được vào thăm ngay khi em bé vừa chào đời - Ảnh: FB

Bức ảnh bé Subeo bế em gái Suchin ngay lập tức nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người chúc mừng vợ chồng Cường Đô la và khen ngợi sự chững chạc, đáng yêu của Subeo.

Dân mạng thích thú viết: "10 điểm! Đủ nếp, đủ tẻ luôn! 2 anh em đáng yêu thế", "Subeo siêu quá, ẵm em bé chắc cũng có chút bối rối", "Cưng quá anh, trông Subeo người lớn quá", "Anh hai bế em nhìn bỡ ngỡ đáng yêu quá"...

Đàm Thu Trang lần đầu lộ diện cùng con gái sau sinh, nhan sắc ‘mẹ bỉm sữa’ gây chú ý Nhất cử nhất động của Đàm Thu Trang và Cường Đô la sau khi đón con gái chào đời đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-cuong-do-la-phan-khich-trong-lan-dau-am-em-gai-ra-dang-anh-hai-chung-chac-lam-roi-375691.html