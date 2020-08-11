Đàm Thu Trang lần đầu lộ diện cùng con gái sau sinh, nhan sắc ‘mẹ bỉm sữa’ gây chú ý

Nhất cử nhất động của Đàm Thu Trang và Cường Đô la sau khi đón con gái chào đời đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.
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Sau gần 2 năm về chung một nhà, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô la vừa chính thức chào đón thành viên mới của gia đình. Được biết, ái nữ nhà đại gia phố núi có tên thân mật là Suchin.
Mới đây, Đàm Thu Trang tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau sinh lên trang Facebook cá nhân. Không giấu được niềm hạnh phúc, cô chia sẻ: “Cả nhà yêu con, Suchin của mẹ”.
Qua hình ảnh đăng tải, bà mẹ bỉm sữa có phần tăng cân đôi chút nhưng vẫn giữ được thần sắc tươi tắn, rạng rỡ. Tuy nhiên, Đàm Thu Trang vẫn nhất quyết giấu kín diện mạo của con gái Suchin.
Dưới phần bình luận, Cường Đô la không quên nhắn gửi đến bà xã: “Cảm ơn vợ yêu đã sinh cho chồng một thiên thần đáng yêu”. Ngay sau đó, Đàm Thu Trang cũng hài hước đáp lại rằng: “À không có gì ba nhé. Đừng khách sáo”.
Bên cạnh đó, bạn bè và người hâm mộ cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Đàm Thu Trang: “Chúc mừng hạnh phúc của ba Cường và mẹ Trang đã đón chào thiên thần Suchin, yêu quá luôn cả nhà”, “Công chúa bé nhỏ, cả nhà yêu con”, “Chúc Suchin hay ăn chóng nhớn con nhé”, “Chúc mừng gia đình anh nhé! Chúc bé yêu hay ăn chóng lớn, xinh yêu, ngoan ngoãn nhé”…