Đàm Thu Trang lần đầu lộ diện cùng con gái sau sinh, nhan sắc ‘mẹ bỉm sữa’ gây chú ý

Hậu trường 11/08/2020 10:50

Nhất cử nhất động của Đàm Thu Trang và Cường Đô la sau khi đón con gái chào đời đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Sau gần 2 năm về chung một nhà, vợ chồng Đàm Thu TrangCường Đô la vừa chính thức chào đón thành viên mới của gia đình. Được biết, ái nữ nhà đại gia phố núi có tên thân mật là Suchin.

dam thu trang 1

Ngay sau khi Đàm Thu Trang hạ sinh công chúa nhỏ, Cường Đô la luôn là người túc trực để chăm sóc vợ con – Ảnh: FB

dam thu trang 2

Khoảnh khắc nam doanh nhân ngắm nhìn con gái đầy âu yếm và ngọt ngào khiến ai cũng phải tan chảy – Ảnh: IG

Mới đây, Đàm Thu Trang tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau sinh lên trang Facebook cá nhân. Không giấu được niềm hạnh phúc, cô chia sẻ: “Cả nhà yêu con, Suchin của mẹ”.

dam thu trang 3
Hình ảnh đầu tiên của Đàm Thu Trang sau sinh - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, bà mẹ bỉm sữa có phần tăng cân đôi chút nhưng vẫn giữ được thần sắc tươi tắn, rạng rỡ. Tuy nhiên, Đàm Thu Trang vẫn nhất quyết giấu kín diện mạo của con gái Suchin.

Dưới phần bình luận, Cường Đô la không quên nhắn gửi đến bà xã: “Cảm ơn vợ yêu đã sinh cho chồng một thiên thần đáng yêu”. Ngay sau đó, Đàm Thu Trang cũng hài hước đáp lại rằng: “À không có gì ba nhé. Đừng khách sáo”.

dam thu trang 4

dam thu trang 5
Một số bình luận của bạn bè và cư dân mạng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, bạn bè và người hâm mộ cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Đàm Thu Trang: “Chúc mừng hạnh phúc của ba Cường và mẹ Trang đã đón chào thiên thần Suchin, yêu quá luôn cả nhà”, “Công chúa bé nhỏ, cả nhà yêu con”, “Chúc Suchin hay ăn chóng nhớn con nhé”, “Chúc mừng gia đình anh nhé! Chúc bé yêu hay ăn chóng lớn, xinh yêu, ngoan ngoãn nhé”…

Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh mới nhất của con gái, nhìn chỉ muốn ‘lụi tim’

Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh mới nhất của con gái, nhìn chỉ muốn ‘lụi tim’

Khoảnh khắc mới nhất của Cường Đô la và con gái Suchin được Đàm Thu Trang chia sẻ trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Cường Đô la con gái Đàm Thu Trang

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026