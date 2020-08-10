Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh mới nhất của con gái, nhìn chỉ muốn ‘lụi tim’

Khoảnh khắc mới nhất của Cường Đô la và con gái Suchin được Đàm Thu Trang chia sẻ trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sáng 9/8, Đàm Thu Trang thành công hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô la nghẹn ngào chia sẻ khoảnh khắc cùng con trai Subeo đón con gái chào đời: “Hello Suchin. 9/8/2020”.

Con gái đầu lòng của vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô la có tên thân mật là Suchin – Ảnh: FB

Ngay sau đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng doanh nhân phố núi. Trước tình cảm của mọi người, ông xã Đàm Thu Trang viết: “Vợ chồng Cường xin chân thành cảm ơn tất cả những lời chúc của mọi người dành cho gia đình, yêu thương tất cả!”.

Mới đây, Đàm Thu Trang cũng đã có chia sẻ đầu tiên sau khi sinh con đến khán giả. Cụ thể, cô nàng hào hứng đăng tải khoảnh khắc ông xã Cường Đô la đang ngắm nhìn con gái với ánh mắt tràn đầy âu yếm lên trang Instagram cá nhân. Nhiều cư dân mạng không khỏi thích thú khi chứng kiến hình ảnh ông bố bỉm sữa của chàng doanh nhân.

Nhìn biểu cảm của Cường Đô la khi ngắm con gái là đủ biết anh đang hạnh phúc đến mức nào rồi – Ảnh: IG

Đàm Thu Trang luôn có chồng đại gia túc trực bên cạnh từ lúc mang thai đến khi sinh nở - Ảnh: FB

Hiện tại, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô la vẫn chưa công khai ảnh cận mặt con gái cũng như tên thật của bé trước công chúng. Nhiều người hâm mộ hy vọng sẽ sớm được chiêm ngưỡng diện mạo của công chúa nhỏ Suchin trong thời gian sớm nhất.

Đàm Thu Trang chính thức hạ sinh con gái đầu lòng, sao Việt nô nức chúc mừng Thông tin Đàm Thu Trang vừa hạ sinh công chúa đầu lòng cho Cường Đô la khiến nhiều sao Việt và người hâm mộ vô cùng vui mừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-thu-trang-chia-se-hinh-anh-moi-nhat-cua-con-gai-nhin-chi-muon-lui-tim-375408.html