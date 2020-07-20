Thủy Tiên kể chuyện lúc vừa sinh con gái, xúc động nhớ lại kỷ niệm tắm cho con

Đây là lần hiếm hoi ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ kỷ niệm lúc mới sinh con gái Bánh Gạo. Bà xã Công Vinh bồi hồi nhớ về lần đầu tắm cho con.

Công Vinh và Thủy Tiên được mệnh danh là cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của họ sau nhiều năm gắn bó khiến mọi người ngưỡng mộ. Hiện cả hai có chung một cô con gái nhỏ xinh xắn. Không chỉ diện mạo, mọi thông tin về "tiểu công chúa" nhà Công Vinh - Thủy Tiên luôn được cặp đôi giấu kỹ.

Thủy Tiên và Công Vinh là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất hiện nay - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ đăng tải bài viết chia sẻ về khoảng thời gian mới sinh con gái. Đây là lần hiếm hoi giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" tâm sự về những kỷ niệm đáng nhớ bên con gái cưng.

Theo đó, khi cùng Bánh Gạo xem đoạn phim ngắn về tình mẹ, bà xã Công Vinh không kiềm được cảm xúc: "Tự nhiên muốn rớt nước mắt quá xá vì chợt nhớ đến mùi hương quen thuộc ngày xưa. Đó là mùi hương sữa của con.

Tụi con nít mới sinh, đứa nào cũng có cái mùi dễ ghiền này. Nhớ ngày xưa lần đầu tắm cho bà Gạo, bả nhỏ xíu như búp bê, lại thơm nữa nên Tiên chỉ muốn ôm rịt lấy bả hoài".

Bé Bánh Gạo nay đã 7 tuổi, biết phụ mẹ làm việc nhà - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ tiết lộ về tính cách của con gái cưng: "Sau này cho đi lớp, bả ỷ mình lớn rồi nên cũng ít để mẹ tắm cho, gì cũng muốn tự làm không à. Cũng vui vì bả biết tự lập, nhưng nhiều lúc nghĩ vu vơ, lỡ sau này bả không quấn mình như trước nữa thì chắc tủi thân dữ lắm".

Hình ảnh Thủy Tiên chăm sóc bé Bánh Gạo. Cô cố ý che đi diện mạo con gái - Ảnh: FB

Từ khi chào đời, Bánh Gạo - con gái Thủy Tiên luôn là một trong những nhóc tỳ được quan tâm nhất nhì Vbiz. Hiện tại, cô bé đã được 7 tuổi, rất lanh lợi và thông minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-ke-chuyen-luc-vua-sinh-con-gai-xuc-dong-nho-lai-ky-niem-tam-cho-con-370715.html