Được con gái cho tiền xây nhà, Thủy Tiên hí hửng lôi ra đếm thì mới ngã ngửa vì điều này

Câu chuyện đầy hài hước của nữ ca sĩ Thủy Tiên và con gái Bánh Gạo đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ chuyện được con gái cho tiền xây nhà.

Cụ thể, bà xã Công Vinh hào hứng kể lại cuộc hội thoại của hai mẹ con:

“Đang xem mẫu thiết kế nhà bà Gạo loi nhoi.

Gạo: Mẹ chọn kiểu nào rẻ tiền đừng mắc quá nha mẹ mình hết tiền đó, hay là chọn kiểu này đi (tay chỉ vô mẫu đẹp nhất mắc nhất).

Mẹ: Thôi nghỉ xây, mẹ không có đủ tiền đâu không xây đâu.

Gạo: Mẹ xây đi con cho mẹ tiền xây nhà mới.

Mẹ: What???

Và đây là cận cảnh tiền xây nhà mới... không mướn nổi 1 chú thợ hồ”.

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, ngay khi thấy mẹ đang chọn mẫu thiết kế, bé Bánh Gạo liền bày tỏ sự lo lắng vì sợ không đủ tiền xây nhà. Bên cạnh đó, con gái Thủy Tiên còn động viên mẹ bằng cách lấy tiền tiết kiệm cho mẹ xây nhà.

Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, đếm đi đếm lại số tiền thì nữ ca sĩ mới ngã ngửa vì chẳng đủ để thuê một bác thợ hồ. Dẫu vậy, tấm lòng và sự đáng yêu của Bánh Gạo mới là điều đáng quý nhất.

Thủy Tiên và con gái Bánh Gạo - Ảnh: FB

Câu chuyện hài hước của mẹ con Thủy Tiên khiến khán giả không nhịn được cười. Dưới bài đăng, cư dân mạng thi nhau để lại bình luận bày tỏ sự thích thú: “Nhà này có quỹ đen cả bố lẫn con mà. Mỗi lần mẹ cần tiền là có ngay”, “Cái vụ bả tài lanh sổ đỏ dễ thương gì đâu á!”, “Con nó có lòng là được”, “Bé Gạo nhà chị dễ thương quá!”, “Gạo tấu hài cực mạnh chị ơi”, “Cưng gần chết”...

Có lòng tốt xây nhà cho cụ bà khó khăn, Thủy Tiên vẫn bị 'nhắc nhẹ' vì điều này Chia sẻ về việc xây nhà cho cụ bà có hoàn cảnh khó khăn, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ bị một dân mạng nhắc nhở vì không lợp tôn lạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-con-gai-cho-tien-xay-nha-thuy-tien-hi-hung-loi-ra-dem-thi-moi-nga-ngua-vi-dieu-nay-379211.html