Có lòng tốt xây nhà cho cụ bà khó khăn, Thủy Tiên vẫn bị 'nhắc nhẹ' vì điều này

Bên cạnh sự nghiệp thành công, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên còn được ngưỡng mộ bởi các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Mới đây, giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" bất ngờ chia sẻ về việc dùng tiền quảng cáo xây nhà từ thiện cho một cụ bà có hoàn cảnh khó khăn.

Thương cho cụ bà phải nuôi 2 cháu trai bị bệnh, ca sĩ Thủy Tiên giúp bà có được nơi ở mới - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mọi người còn nhớ bà cụ trong clip phát lúa giống này không? Bà có 2 đứa con trai bị bệnh 70 - 80 tuổi vẫn phải lo cho 2 con. Lúc phát lúa giống đông quá Tiên không tiện nói chuyện nhiều, may mà bạn trợ lý nhìn bà lam lũ dép không có mà mang thấy thương bà quá nên có hỏi thăm bà như trong clip.

Lúc về xem lại Tiên khóc luôn vì thương quá. Trong clip bà kể nhà bà sắp sập rồi... sau đó Tiên có liên lạc nhờ chính quyền địa phương tìm gặp được bà và được biết nhà bà đang trong tình trạng nguy hiểm thật vì nhìn tơi tả luôn... nên đã giúp được bà có ngôi nhà mới trong mùa mưa này.