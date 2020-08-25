Có lòng tốt xây nhà cho cụ bà khó khăn, Thủy Tiên vẫn bị 'nhắc nhẹ' vì điều này

Hậu trường 25/08/2020 17:18

Chia sẻ về việc xây nhà cho cụ bà có hoàn cảnh khó khăn, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ bị một dân mạng nhắc nhở vì không lợp tôn lạnh.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên còn được ngưỡng mộ bởi các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Mới đây, giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" bất ngờ chia sẻ về việc dùng tiền quảng cáo xây nhà từ thiện cho một cụ bà có hoàn cảnh khó khăn.

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Thương cho cụ bà phải nuôi 2 cháu trai bị bệnh, ca sĩ Thủy Tiên giúp bà có được nơi ở mới - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mọi người còn nhớ bà cụ trong clip phát lúa giống này không? Bà có 2 đứa con trai bị bệnh 70 - 80 tuổi vẫn phải lo cho 2 con. Lúc phát lúa giống đông quá Tiên không tiện nói chuyện nhiều, may mà bạn trợ lý nhìn bà lam lũ dép không có mà mang thấy thương bà quá nên có hỏi thăm bà như trong clip.

Lúc về xem lại Tiên khóc luôn vì thương quá. Trong clip bà kể nhà bà sắp sập rồi... sau đó Tiên có liên lạc nhờ chính quyền địa phương tìm gặp được bà và được biết nhà bà đang trong tình trạng nguy hiểm thật vì nhìn tơi tả luôn... nên đã giúp được bà có ngôi nhà mới trong mùa mưa này.

Cảm ơn mọi người dù mùa dịch nhưng mà nhờ mọi người ủng hộ nên quảng cáo nhiều nên Tiên có thêm tiền để đi giúp nhiều người hơn nè. Cảm ơn và mong điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người nha. Tiên không biết sao nhìn hình này trong tim thấy ấm áp và vui mừng cho bà lắm lắm... Tiên chia sẻ chút niềm vui nho nhỏ mùa dịch này để mọi người cùng vui chung với bà nha".

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Thủy Tiên bị nhắc nên dùng tôn lạnh để lợp nhà cho bà cụ - Ảnh: FB
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Không đợi Thủy Tiên lên tiếng, dân mạng đã nhanh chóng đáp trả lại bình luận trên - Ảnh: FB

Việc làm ý nghĩa của Thủy Tiên được nhiều người ca ngợi, hưởng ứng hết lời. Tuy nhiên, trong vô số bình luận cảm ơn tấm lòng tốt của nữ ca sĩ, có ý kiến góp ý bà xã Công Vinh nên lợp mái nhà cho bà cụ bằng tôn lạnh để tránh nóng. Điều này đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ. 

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên làm từ thiện

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