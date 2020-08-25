Hồ Ngọc Hà bị 'khai quật' ảnh gần 20 năm trước, nhan sắc thật sự gây ngỡ ngàng

Hình ảnh "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà đứng trên sàn diễn thời trang gần 20 năm trước bất ngờ hot trở lại và được lan truyền khắp các diễn đàn.

Mới đây, hình ảnh Hồ Ngọc Hà trong quá khứ bất ngờ được lan truyền khắp các diễn đàn. Thời điểm này, "nữ hoàng giải trí" vẫn chưa lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Gần 20 năm trước, giọng ca "Tội lỗi" là một trong những vedette hàng đầu của sàn diễn thời trang.

Hồ Ngọc Hà thần thái trên sàn diễn thời trang gần 20 năm trước - Ảnh: Internet



Sau gần 20 năm, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh được "đào mộ", ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang trình diễn trên sàn catwalk. Dù ở quá khứ hay hiện tại, bạn gái Kim Lý vẫn chứng minh được đẳng cấp và thần thái đỉnh cao khi bước lên sàn diễn thời trang. Ở quá khứ, Hà Hồ sở hữu làn da ngăm đen. Tuy nhiên vẻ đẹp lai của cô vẫn vô cùng nổi bật và là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Với đường nét khuôn mặt sắc sảo, thanh tú cùng chiều cao và body "chuẩn không cần chỉnh", Hồ Ngọc Hà thuộc top những chân dài được săn đón nhất lúc bấy giờ.

Hà Hồ đặt chân vào làng giải trí Việt từ năm 15 tuổi với vai trò người mẫu. Cô từng gặt hái được rất nhiều giải thưởng danh giá trong làng thời trang - Ảnh: Internet

Nhan sắc hiện tại của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FB

Xinh đẹp, thông minh và đa tài, "nữ hoàng giải trí" đạt được những thành tựu đáng mơ ước ở mọi lĩnh vực. Khi lấn sân sang ca hát, cô sở hữu nhiều bài hit và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Hiện tại, Hà Hồ ít xuất hiện trên sàn diễn thời trang hay chạy show âm nhạc. Cô tập trung cho công việc kinh doanh riêng và gặt hái được thành công lớn.

Thanh Thúy đứng hình khi nhận được thư từ 'con dâu tương lai', đọc nội dung càng choáng váng hơn Tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh đã được nhiều bạn gái yêu mến. Độ đào hoa của quý tử đầu lòng khiến nữ diễn viên cũng phát choáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-bi-khai-quat-anh-gan-20-nam-truoc-nhan-sac-that-su-gay-ngo-ngang-377408.html