Thanh Thúy đứng hình khi nhận được thư từ 'con dâu tương lai', đọc nội dung càng choáng váng hơn

Tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh đã được nhiều bạn gái yêu mến. Độ đào hoa của quý tử đầu lòng khiến nữ diễn viên cũng phát choáng.

Thanh Thúy và Đức Thịnh có 2 cậu con trai, con út chưa đầy 2 tuổi, còn quý tử đầu lòng đã 11 tuổi. Nếu bé Tết "đốn tim" người hâm mộ bởi sự đáng yêu, thì anh cả Cà Phê lại sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai và đầy thu hút bởi đôi mắt tròn xoe, gương mặt nam tính. Bởi vậy, cậu bé được rất nhiều bạn nữ trong trường để ý. Mới 11 tuổi, con trai Thanh Thúy đã khá đào hoa - Ảnh: FB Mới đây, bà xã đạo diễn Đỗ Đức Thịnh dở khóc dở cười khi nhận được lá thư từ bạn gái con trai gửi đích danh cô.

Thanh Thúy chia sẻ trên trang cá nhân: "Lá thư tình gửi cho cô Thúy. Bình tĩnh nha, không phải người ta tỏ tình với em. Là con em, ông anh hai cu Tết - Cà Phê. Ảnh đi học về chìa lá thư ra, mặt lạnh lùng: 'Bạn gái con gửi thư tình cho mẹ nè, dặn con phải đưa tận tay mẹ, mẹ đọc đi'". Thanh Thúy sốc khi đọc nội dung: "Em đứng hình các mẹ à. Vụ gì??? Sau khi đọc từng dòng chữ bút chì rất đẹp ấy thì... Bé ấy nhờ em thăm dò Cà Phê giùm, xem hiện giờ Phê đang thích ai. Các mẹ có con trai mà rơi vào tình huống này thì phản ứng thế nào cho em ý kiến với. Chứ em sốc quá!!!".

Bé Cà Phê thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba mẹ nổi tiếng - Ảnh: FB Bà mẹ hai còn bày tỏ sự hoang mang khi cậu con trai 11 tuổi của mình quá đào hoa: "Thứ nhất: Thế hệ ngày nay, không viết thư cho bạn trai mình thích nữa, mà gửi thẳng cho bà... má chồng tương lai luôn cho nó nhanh. Thứ hai: Trong thư có đoạn 'Cô còn nhớ bạn nữ mà đã nói thích bạn Cà Phê không cô, ngoài bạn đó ra thì con... cũng thích bạn Cà Phê á cô'. Nhưng câu kết mới là điều đáng nói: 'Chúc Cà Phê thành công với người mình thích nha'. Nghĩa là con em nó biết để ý đến người khác phái rồi bớ làng nước ơi... Em nên có cảm xúc gì ngay lúc này đây??? Em bối rối quá!!! Cần lắm một lời khuyên". Nguyên văn bức thư tay Thanh Thúy nhận được từ bạn gái của con trai - Ảnh: FB Thanh Thúy còn chụp lại bức thư tay và chia sẻ lên trang cá nhân. Lá thư với nội dung đâu ra đấy khiến dân mạng không khỏi thích thú.

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