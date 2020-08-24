Khoe quà bất ngờ của con trai, MC Thảo Vân khiến chị em ghen tỵ bởi quý tử 15 tuổi điển trai lại tâm lý

Hậu trường 24/08/2020 16:14

MC Thảo Vân khiến mọi người phát hờn khi khoe con trai tâm lý. Cậu bé bí mật mua hoa kèm phần quà ý nghĩa tặng mẹ trong ngày sinh nhật.

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân vừa chia sẻ niềm vui đặc biệt trong ngày sinh nhật thứ 50. Cô không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ của con trai. Theo chia sẻ, cậu bé đã lên kế hoạch dành dụm tiền mua quà sinh nhật mẹ từ lâu. Bên cạnh hoa, Thảo Vân còn nhận được bức tranh vẽ hoa hồng kèm lời chúc ý nghĩa từ con trai.

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Thảo Vân hạnh phúc bên con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB
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Ở tuổi 15, quý tử nhà MC Thảo Vân sống tình cảm và biết quan tâm đến mẹ - Ảnh: FB

Bà mẹ đơn thân viết: "Nửa thế kỷ tuổi… và những niềm vui nho nhỏ. Mới thế mà đã 50, không thể tin nổi mình đã tròn nửa thế kỷ tuổi rồi, có gì có thể nhanh hơn thời gian, và cũng có gì có thể lâu hơn thời gian. Và chúng ta đều sẽ trẻ hơn khi có những niềm vui được nhận, nhỉ. Niềm vui thứ nhất: Con trai.

Hôm trước sinh nhật, thấy con cứ lưỡng lự, rồi xin mẹ tiền mai ăn phở sáng. Từ hôm vào học online đến giờ phải dậy sớm học, toàn phải mua phở lên cho ăn. Lần này thấy xin để tự xuống ăn nên mẹ ngạc nhiên vì đâu có lúc nào chạy xuống được. Sau đó cậu lại bảo để ăn trưa, mẹ lại cho thêm phương án khác. Cuối cùng, cậu không lấy tiền nữa. Hóa ra, cậu xin tiền là để đi mua hoa cho mẹ. Ai biết đâu. Và con, sau khi định bí mật mua hoa không thành thì quyết định tìm món quà khác cho mẹ. Nhận món quà con tặng, cảm giác ấm áp lại dâng trào, cứ nghèn nghẹn trong tim”.

Dưới bài viết, mọi người chúc mừng sinh nhật Thảo Vân và khen ngợi cậu bé Tít sống tình cảm, biết cách làm mẹ vui lòng. Diễn viên Vân Dung bày tỏ: "Tít đáng yêu chưa kìa... nhất con trai nhé mẹ Vân". MC Thanh Mai tấm tắc khen: "Em Tít tình cảm thế. Đẹp trai, cao to, ga lăng... nhất định là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ em rồi! Chúc chị tuổi mới luôn tràn đầy năng lượng như bông hoa hồng em Tít tặng mẹ nhé ạ".

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Món quà ý nghĩa Tít vẽ tặng mẹ kèm lời chúc đặc biệt - Ảnh: FB

Tít là con trai của MC Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý. Sau khi ba mẹ ly hôn, cậu bé sống cùng mẹ. Suốt nhiều năm qua, nữ MC vẫn đi về lẻ bóng và tìm niềm vui bên công việc, chăm sóc con trai.

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Từ khóa:   Thảo Vân Thảo Vân và Công Lý con trai Thảo Vân

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