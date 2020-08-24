Hoài Linh và dàn sao Việt gửi lời chia buồn khi anh trai Vũ Hà qua đời tại Mỹ

Hậu trường 24/08/2020 15:03

Ca sĩ Vũ Hà đau buồn báo tin anh ruột vừa qua đời tại Mỹ. Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh, anh không thể xuất ngoại tiễn biệt người thân.

Mới đây, ca sĩ Vũ Hà khiến mọi người lo lắng khi đổi ảnh đại diện Facebook thành màu đen. Được bạn bè đồng nghiệp hỏi han, nam ca sĩ cho biết anh trai vừa qua đời tại Mỹ. Cụ thể, anh viết dưới bình luận: "Anh hai của Vũ Hà mới mất trưa nay ở bên Mỹ. Cảm ơn cả nhà đã gửi lời chia buồn!".

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Vì tình hình dịch Covid-19, nam ca sĩ không thể sang Mỹ dự lễ tang anh ruột - Ảnh: FB
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Nam ca sĩ đã đổi avatar Facebook thành màu đen u tối khi anh ruột mất - Ảnh: FB

Hiện tại, ca sĩ Vũ Hà chưa tiết lộ thêm thông tin. Mọi người hi vọng anh bớt đau buồn và sớm vượt qua nỗi đau mất người thân. Nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Huy Khánh, Thành Lộc, Phương Mỹ Chi, Trang Trần... để lại bình luận thành kính phân ưu cùng Vũ Hà.

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Rất nhiều nghệ sĩ gửi lời thành kính phân ưu đến Vũ Hà và gia quyến - Ảnh: FB

Vũ Hà sinh năm 1969 trong gia đình có 4 người con. Là con út trong nhà, nam ca sĩ được mọi người hết mực yêu thương. 

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Vũ Hà nổi tiếng bởi chuyện tình sắc son hàng chục năm qua bên bà xã hơn 8 tuổi - Ảnh: FB

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, chuyện đời tư của nam ca sĩ cũng được mọi người quan tâm. Năm 2013, Vũ Hà lần đầu xác nhận mối quan hệ với bà xã Huyền Vân suốt hơn 20 năm qua. Dù kém vợ nhiều tuổi, nhưng tình cảm của họ rất tốt. Thi thoảng nam ca sĩ chia sẻ ảnh của bà xã kín tiếng lên mạng xã hội.

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