Phì cười nghe Trung Ruồi chia sẻ về lần đầu làm bố, 4 ngày vẫn chưa biết bế, thay tã cho con là gì

Hậu trường 24/08/2020 10:29

Nhờ có sự hỗ trợ của bệnh viện nên hành trình chăm con của diễn viên Trung Ruồi khá nhàn hạ. Thậm chí, anh còn chưa biết cảm giác bế em bé thế nào.

Ít ngày trước, diễn viên Trung Ruồi hạnh phúc khoe lên chức bố. Con gái đầu lòng của anh chào đời nặng 3,4kg, được nhận xét có nhiều nét giống bố và được đặt tên là Nguyễn Hà Tuệ Lâm.

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Diễn viên Trung Ruồi túc trực bên vợ con suốt nhiều ngày qua - Ảnh: FB
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Bé Tuệ Lâm được nhận xét có nhiều nét duyên của bố - Ảnh: FB

Mới đây, Trung Ruồi chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc vợ con trong lần đầu được lên chức khiến dân mạng phì cười. Anh vẫn chưa "nếm mùi" thức đêm chăm con, cho con uống sữa... Thậm chí, nam diễn viên vẫn chưa biết cảm giác bế "công chúa nhỏ" thế nào.

Anh hài hước viết: "Em bé nhà tôi được 4 ngày rồi đó các ông ạ, chia sẻ lại tí kinh nghiệm đưa và chăm vợ đi đẻ cho các ông nhé!

Thay bỉm: À cái này chưa làm vì ở viện làm cho hết.

Cho ăn sữa : Mẹ nó cho ti, mình cũng dí ti của mình cho nó mà nó nhăn nhăn rồi ngủ luôn các ông ạ.

Bế con: Tôi tập gym, ăn uống điều độ lấy sức... nhưng chưa bế phát nào vì chỉ thấy ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

Chăm vợ con ban đêm: Chết, 2 vợ chồng mình vẫn ngủ 1 mạch từ 10h tối đến 7h sáng, nên chả có kinh nghiệm gì chia sẻ vì mình gửi con xuống khoa sơ sinh họ chăm đêm cho; 2 vợ chồng ngủ tít...

Sợ vợ đau: Sinh xong đi chậm nói khẽ nhưng vẫn cười duyên lắm. Thấy các chị em sợ đẻ mà vợ đẻ như này chắc đẻ cả đội bóng.

Tưởng lần đầu gặp con sẽ xúc động rưng rưng mà hoá khóc thật các ông ạ. Nên nhắn mấy ông chuẩn bị làm bố, cứ mạnh mẽ lên, không phải sợ, giờ vợ đẻ, nhàn lắm!".

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Trung Ruồi hạnh phúc khi lần đầu được làm bố - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc mừng gia đình Trung Ruồi đón thêm thành viên mới. Là người có kinh nghiệm, nghệ sĩ Tự Long nhắn nhủ đàn em: "Cứ mẹ con ngon lành là bố đã tu thành chính quả. Sau này dạy dỗ nên người nữa là chính chuyên. Gả chồng cho nó xong là thành ông ngoại chính hãng"...

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