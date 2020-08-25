Chăm con cẩn thận nhưng chỉ 1 phút bất cẩn, MC Phí Linh khiến con gái 8 tháng tuổi bị bỏng

Vừa qua, MC Phí Linh đưa con gái vào Sài Gòn du lịch. Đây là chuyến đi đầu đời của "công chúa nhỏ" nên được mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng. Mẹ ruột nữ MC cũng đi theo hỗ trợ trong những ngày xa nhà.

"Em bé Linkon 8 tháng tuổi và chuyến đi xa đầu đời. Em chẳng biết là đi xa, em không quấy mệt, lúc nào em cũng đầy năng lượng, bò, vịn, khám phá Sài Gòn nơi mẹ rất yêu. Em biết nhớ mẹ thật nhiều và bám nhằng nhẵng sợ mẹ đi mất vì ngày nào mẹ cũng đi làm từ trưa đến tối mịt, nhưng em cũng biết thương bà ngoại nên ở nhà với bà rất ngoan cho mẹ đi làm", cô kể về chuyến đi đáng nhớ của con gái cưng trong lần đầu vào Nam.