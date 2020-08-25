Chăm con cẩn thận nhưng chỉ 1 phút bất cẩn, MC Phí Linh khiến con gái 8 tháng tuổi bị bỏng

Hậu trường 25/08/2020 15:57

Dù có bà ngoại và mẹ ruột kề cận chăm sóc, nhưng vì 1 phút bất cẩn, con gái MC Phí Linh đã bị bỏng.

Vừa qua, MC Phí Linh đưa con gái vào Sài Gòn du lịch. Đây là chuyến đi đầu đời của "công chúa nhỏ" nên được mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng. Mẹ ruột nữ MC cũng đi theo hỗ trợ trong những ngày xa nhà.

"Em bé Linkon 8 tháng tuổi và chuyến đi xa đầu đời. Em chẳng biết là đi xa, em không quấy mệt, lúc nào em cũng đầy năng lượng, bò, vịn, khám phá Sài Gòn nơi mẹ rất yêu. Em biết nhớ mẹ thật nhiều và bám nhằng nhẵng sợ mẹ đi mất vì ngày nào mẹ cũng đi làm từ trưa đến tối mịt, nhưng em cũng biết thương bà ngoại nên ở nhà với bà rất ngoan cho mẹ đi làm", cô kể về chuyến đi đáng nhớ của con gái cưng trong lần đầu vào Nam.

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Phí Linh đưa con gái vào Nam chơi khi cô bé được 8 tháng tuổi - Ảnh: FB
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Nữ MC được khen chăm con khéo, em bé ngày càng mũm mĩm, đáng yêu - Ảnh: FB
Chăm con cẩn thận nhưng chỉ 1 phút bất cẩn, MC Phí Linh khiến con gái 8 tháng tuổi bị bỏng - Ảnh 3
Chuyến đi của bà mẹ bỉm sữa nhàn hạ hơn khi được mẹ ruột phụ chăm con - Ảnh: FB

Trong chuyến đi xa đầu đời, Phí Linh khoe con gái trộm vía rất ngoan và thích ứng tốt với môi trường mới. Tuy nhiên, khi sắp lên máy bay về lại Hà Nội, cô vô tình để con gái bị bỏng.

Cô chia sẻ: "Sáng cafe trước khi về Hà Nội, kịp đưa em đi thăm cụ, và em - như muốn ghi dấu kỷ niệm đi xa đầu đời - đã có luôn một vết bỏng đầu đời ở đầu gối, vì sự bất cẩn ở phút thứ 90 của mẹ".

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Phí Linh có cuộc sống êm đềm sau khi kết hôn - Ảnh: FB

Giữa năm 2019, MC Phí Linh "lên xe hoa" với ông xã Lê Hoàng Linh - Phó trưởng phòng tiếng Anh của VTV4. 6 tháng sau, cặp đôi hạnh phúc đón con chung đầu tiên ra đời. Sau sinh, cô nhanh chóng trở lại với công việc nhờ sự hỗ trợ chăm con từ mẹ ruột và ông xã.

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Từ khóa:   Phí Linh Phí Linh và ông xã con gái MC Phí Linh

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