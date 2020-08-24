Giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt, Lệ Quyên khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 với bikini

Hậu trường 24/08/2020 17:22

Ở tuổi 39, ca sĩ Lệ Quyên khiến nhiều chị em trầm trồ khi diện đồ gợi cảm khoe tối đa vóc dáng nuột nà, vòng eo "con kiến" bé xíu.

Thời gian qua, ca sĩ Lệ Quyên gây xôn xao khi lộ hình ảnh cùng một chàng trai trẻ tuổi đi mua sắm vào buổi tối. Sau vụ việc, "nữ hoàng phòng trà" bị nghi trục trặc hôn nhân với ông xã đại gia. Mặc kệ thị phi bủa vây, giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" tỏ ra khá bình thản. Cô phớt lờ mọi lời đồn thổi và thoải mái khoe ảnh cuộc sống đời thường lên trang cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, công chúng vẫn đợi bà mẹ một con lên tiếng làm rõ thực hư chuyện hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt".

ca si le quyen
Lệ Quyên bị nghi hôn nhân với chồng doanh nhân gặp vấn đề - Ảnh: Internet

Mới đây, Lệ Quyên bất ngờ tung ảnh diện bikini gợi cảm. Ở tuổi 39, vóc dáng không chút mỡ thừa của bà mẹ 1 con "thiêu đốt" mọi ánh nhìn. Lệ Quyên nổi tiếng là người kỹ tính và rất biết cách chăm sóc vóc dáng. Được biết, vòng eo của nữ ca sĩ sinh năm 1981 đã chạm mức 58cm.

Sở hữu vóc dáng gợi cảm, Lệ Quyên thường chọn những "bộ cánh" nóng bỏng khoe hình thể. Để có được body "không tuổi" dù đã trải qua 1 lần sinh nở, ngoài việc tập luyện thì chế độ dinh dưỡng cũng được cô quan tâm hàng đầu.

ca si le quyen 1
Cô khoe thân hình thon gọn bất ngờ ở tuổi U40 - Ảnh: FB
ca si le quyen 3
Nữ ca sĩ thường chọn những trang phục khoe eo thon quyến rũ - Ảnh: FB
ca si le quyen 5
Cô được khen ngày càng trẻ đẹp - Ảnh: FB

Hình ảnh gợi cảm của Lệ Quyên thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng chỉ sau ít giờ đăng tải, nhận về gần 5 ngàn lượt like cùng vô số bình luận khen ngợi.

Khoe quà bất ngờ của con trai, MC Thảo Vân khiến chị em ghen tỵ bởi quý tử 15 tuổi điển trai lại tâm lý

Khoe quà bất ngờ của con trai, MC Thảo Vân khiến chị em ghen tỵ bởi quý tử 15 tuổi điển trai lại tâm lý

MC Thảo Vân khiến mọi người phát hờn khi khoe con trai tâm lý. Cậu bé bí mật mua hoa kèm phần quà ý nghĩa tặng mẹ trong ngày sinh nhật.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên nhan sắc Lệ Quyên Lệ Quyên diện bikini

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 19 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 54 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 7 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 26 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026