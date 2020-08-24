Giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt, Lệ Quyên khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 với bikini

Ở tuổi 39, ca sĩ Lệ Quyên khiến nhiều chị em trầm trồ khi diện đồ gợi cảm khoe tối đa vóc dáng nuột nà, vòng eo "con kiến" bé xíu.

Thời gian qua, ca sĩ Lệ Quyên gây xôn xao khi lộ hình ảnh cùng một chàng trai trẻ tuổi đi mua sắm vào buổi tối. Sau vụ việc, "nữ hoàng phòng trà" bị nghi trục trặc hôn nhân với ông xã đại gia. Mặc kệ thị phi bủa vây, giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" tỏ ra khá bình thản. Cô phớt lờ mọi lời đồn thổi và thoải mái khoe ảnh cuộc sống đời thường lên trang cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, công chúng vẫn đợi bà mẹ một con lên tiếng làm rõ thực hư chuyện hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt".

Lệ Quyên bị nghi hôn nhân với chồng doanh nhân gặp vấn đề - Ảnh: Internet

Mới đây, Lệ Quyên bất ngờ tung ảnh diện bikini gợi cảm. Ở tuổi 39, vóc dáng không chút mỡ thừa của bà mẹ 1 con "thiêu đốt" mọi ánh nhìn. Lệ Quyên nổi tiếng là người kỹ tính và rất biết cách chăm sóc vóc dáng. Được biết, vòng eo của nữ ca sĩ sinh năm 1981 đã chạm mức 58cm.

Sở hữu vóc dáng gợi cảm, Lệ Quyên thường chọn những "bộ cánh" nóng bỏng khoe hình thể. Để có được body "không tuổi" dù đã trải qua 1 lần sinh nở, ngoài việc tập luyện thì chế độ dinh dưỡng cũng được cô quan tâm hàng đầu.

Cô khoe thân hình thon gọn bất ngờ ở tuổi U40 - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ thường chọn những trang phục khoe eo thon quyến rũ - Ảnh: FB

Cô được khen ngày càng trẻ đẹp - Ảnh: FB

Hình ảnh gợi cảm của Lệ Quyên thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng chỉ sau ít giờ đăng tải, nhận về gần 5 ngàn lượt like cùng vô số bình luận khen ngợi.

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