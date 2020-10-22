Sự ra đi của NSND Lý Huỳnh – bố nam diễn viên Lý Hùng khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối.

Sáng nay (22/10), Lý Hùng đau buồn thông báo bố của anh - NSND Lý Huỳnh đã qua đời vào lúc 5 giờ sáng tại nhà riêng, hưởng thọ 78 tuổi. Sự ra đi của võ sư kiêm diễn viên, nhà sản xuất phim khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối.

NSND Lý Huỳnh qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh - Ảnh: Internet

Nam diễn viên cho biết những năm gần đây, sức khỏe của bố giảm sút vì nhiều chứng bệnh như tiểu đường, suy thận, suy tim... Trong những ngày tháng cuối đời, NSND Lý Huỳnh vẫn tỉnh táo và minh mẫn. Dù tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn nhưng ông vẫn cùng gia đình chăm chỉ làm từ thiện.

Niềm an ủi lớn nhất của ông trước lúc lâm chung là được gặp mặt đông đủ con cháu. Lý Hùng nghẹn ngào: “Ba tôi ra đi bình yên, thanh thản bên vòng tay người thân, con cháu”.

Những năm cuối đời, ông vẫn cùng gia đình đi làm từ thiện - Ảnh: Internet

Được biết, tang lễ của nghệ sĩ Lý Huỳnh sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ngày 24/10, linh cữu ông được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên.

Lý Huỳnh sinh năm 1942, ông là võ sư, đồng thời là diễn viên và nhà sản xuất phim điện ảnh. Năm 1965, nam nghệ sĩ mở trường dạy võ, bắt đầu đào tạo nhiều võ sĩ giỏi. Từ năm 1972 đến năm 1989, Lý Huỳnh tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Mối tình đầu, Vùng gió xoáy, Ông Hai Củ, Hòn đất, Mùa gió chướng...

Đặc biệt, ông từng giành giải “Nam diễn viên xuất sắc” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ sáu (1983) nhờ vai diễn Hai Lúa trong “Vùng gió xoáy”. Đến năm 2012, Lý Huỳnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

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