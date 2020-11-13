Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hoàng Anh bất ngờ tuyên bố kết hôn với bà xã Việt kiều và sang Mỹ định cư. Khi đó, nam diễn viên vướng phải tin đồn tham giàu nên lấy vợ già, xấu. Tuy nhiên, anh bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu và hết lòng bênh vực, bảo vệ bà xã Quỳnh Như.

Nam diễn viên Hoàng Anh được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình như: Cô Thắm về làng, Ký túc xá, Cuộc chiến hoa hồng, Giấc mơ cổ tích, Gạo nếp gạo tẻ…

Sau đám cưới không lâu, cặp đôi vui mừng thông báo đã có “tin vui”. Vốn sở hữu thân mình mũm mĩm, cộng với việc tăng cân khi mang thai nên Quỳnh Như ngày càng phát tướng.

Thời điểm diễn ra đám cưới, không ít người chê bai Quỳnh Như vừa béo, vừa già – Ảnh: Internet

Thời gian mang thai, cô tăng cân khá nhiều - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, nhiều người bất ngờ khi bà xã Hoàng Anh đăng tải hình ảnh khoe thành quả giảm cân trên trang cá nhân. Cụ thể, Quỳnh Như cho biết bản thân đang nỗ lực giảm cân bằng việc ăn kiêng khoa học và luyện tập thể dục. Bên cạnh đó, cô còn có sự động viên và hỗ trợ của ông xã.

Cô nàng chia sẻ: “Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình trước và rồi mình đã bắt đầu thực hiện quá trình giảm cân. Và đúng như không phụ lòng cố gắng của mình. Trong vòng gần 3 tuần, mình đã giảm được 12 pounds (hơn 5kg), thân hình của mình thấy gọn gàng hơn và mặc đồ thấy tự tin hơn nhiều”.

Bà xã Hoàng Anh xinh đẹp hậu giảm cân - Ảnh: Internet

Có thể thấy, nhờ nỗ lực giảm cân mà mẹ bỉm sữa đã “lột xác” ngoạn mục sau khi sinh con gái đầu lòng. Vóc dáng của Quỳnh Như thon gọn hơn trước, gương mặt bắt đầu xuất hiện cằm V-line và đường nét cũng trở nên thanh thoát, trẻ trung.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho bà xã Hoàng Anh và bày tỏ mong muốn được cô chia sẻ bí quyết giảm cân.