Đi du lịch cùng bạn trai Tây, vợ cũ MC Thành Trung diện bikini khoe vòng 1 căng tràn

Qua hình ảnh đăng tải, Thu Phượng diện bikini một mảnh họa tiết hoa rực rỡ khoe đường cong quyến rũ cùng đôi gò bồng đảo căng đầy trước ống kính. Hiếm hoi lắm người hâm mộ mới thấy nữ ca sĩ khoe vóc dáng gợi cảm khi diện bikini.

Mới đây, ca sĩ Thu Phượng - vợ cũ Thành Trung đã cùng bạn trai Tây và con gái đi du lịch ở Phú Quốc. Trên mạng xã hội, Thu Phượng hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong chuyến du lịch cùng gia đình đến khán giả. Gây chú ý nhất là bộ ảnh diện bikini tại bể bơi của nữ ca sĩ.

Nhân dịp đi nghỉ dưỡng với bạn trai và con gái, vợ cũ MC Thành Trung diện bikini một mảnh khoe vóc dáng gợi cảm - Ảnh: FB

Cô nàng nhận về 'cơn mưa' lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Thu Phượng: “Đẹp quá sức chị ơi”, “Tươi rói cả khu hồ bơi”, “Ngày càng xinh đấy cô nhé”, “Trẻ quá nè em ơi”, “Trời ơi nổi bần bật, đẹp quá cậu ạ”, “Cứ đẹp mãi thế nhá”, “Sexy thế này thì mấy anh sao chịu nổi chị ơi”...

Hậu ly hôn, vợ cũ Thành Trung giành quyền nuôi con gái và quyết định vào Nam lập nghiệp. Hiện tại, cô đã dần ổn định cuộc sống tại thành phố mới và hạnh phúc bên bạn trai Tây.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, mối quan hệ của con gái riêng và bạn trai Tây Alex vô cùng thân thiết, gần gũi. Thậm chí, cả hai còn hợp “cạ” như những người bạn và không có bất kì khoảng cách nào. Chính điều này đã khiến Thu Phượng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an tâm.