Mẹ 2 con Phạm Quỳnh Anh diện áo choàng tắm hững hờ khoe vòng 1 táo bạo, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Hậu trường 12/11/2020 15:50

Nhân ngày lễ độc thân, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chiêu đãi người hâm mộ bộ ảnh không thể nóng hơn trên trang Instagram cá nhân.

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trên mạng xã hội, giọng ca “Bụi bay vào mắt” thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường đến khán giả. Tuy nhiên cô nàng lại khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Từ sau khi đường ai nấy đi với Quang Huy, nữ ca sĩ chưa từng vướng tin hẹn hò với bất cứ ai.

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Sau khi ly hôn, phong độ nhan sắc của Phạm Quỳnh Anh thăng hạng trông thấy - Ảnh: FB

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả khi tung loạt ảnh diện áo choàng tắm khoe đôi gò bồng đảo hờ hững trên trang Instagram cá nhân. Đi kèm với loạt ảnh cực quyến rũ này, nữ ca sĩ hào hứng đăng tải dòng trạng thái: “Ai còn độc thân giơ tay lên”.

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Diện áo choàng tắm hờ hững, nữ ca sĩ ‘đốt mắt’ khán giả - Ảnh: IG

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Hình ảnh mới này của cô nàng khiến công chúng thích thú - Ảnh: IG

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Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc - Ảnh: IG

Qua hình ảnh chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh diện trang phục có phần nổi loạn với thần thái miễn bàn. Có thể thấy, cô nàng đang ngầm khẳng định vẻ đẹp của một người phụ nữ độc thân là sự tự tin, quyến rũ.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nữ ca sĩ: “Đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, “Ngày càng đẹp chị ơi”, “Quyến rũ thế này thì sao chịu nổi”, “Xuất sắc quá”, “Đẹp quá bác ạ”, “Bộ trang phục chất chơi quá”, “Eo ơi, chị tui lửa quá, xỉu mất”, “Không độc thân nhưng thích kiểu nữ quyền của chị cơ”…

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