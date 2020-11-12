Mẹ 2 con Phạm Quỳnh Anh diện áo choàng tắm hững hờ khoe vòng 1 táo bạo, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Nhân ngày lễ độc thân, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chiêu đãi người hâm mộ bộ ảnh không thể nóng hơn trên trang Instagram cá nhân.
- Mạc Hồng Quân vượt đường sá xa xôi sang Séc chờ vợ sinh con, nhan sắc Kỳ Hân tháng cuối thai kỳ khiến ai cũng ngỡ ngàng
- "Ngã ngửa" body Tiểu Vy qua ảnh đã chỉnh và trên livestream: Lộ loạt khuyết điểm vì váy "hiểm hóc", nhan sắc có như kỳ vọng?
Hậu đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trên mạng xã hội, giọng ca “Bụi bay vào mắt” thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường đến khán giả. Tuy nhiên cô nàng lại khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Từ sau khi đường ai nấy đi với Quang Huy, nữ ca sĩ chưa từng vướng tin hẹn hò với bất cứ ai.
Mới đây, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả khi tung loạt ảnh diện áo choàng tắm khoe đôi gò bồng đảo hờ hững trên trang Instagram cá nhân. Đi kèm với loạt ảnh cực quyến rũ này, nữ ca sĩ hào hứng đăng tải dòng trạng thái: “Ai còn độc thân giơ tay lên”.
Qua hình ảnh chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh diện trang phục có phần nổi loạn với thần thái miễn bàn. Có thể thấy, cô nàng đang ngầm khẳng định vẻ đẹp của một người phụ nữ độc thân là sự tự tin, quyến rũ.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nữ ca sĩ: “Đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, “Ngày càng đẹp chị ơi”, “Quyến rũ thế này thì sao chịu nổi”, “Xuất sắc quá”, “Đẹp quá bác ạ”, “Bộ trang phục chất chơi quá”, “Eo ơi, chị tui lửa quá, xỉu mất”, “Không độc thân nhưng thích kiểu nữ quyền của chị cơ”…