Nóng: Kim Lý quỳ gối cầu hôn Hà Hồ ngay trong bệnh viện, mẹ bỉm sữa xúc động bật khóc

Hậu trường 12/11/2020 11:49

Khoảnh khắc Kim Lý chính thức cầu hôn Hồ Ngọc Hà sau khi cô hạ sinh cặp trai gái khiến nhiều người ngưỡng mộ và xúc động.

Cách đây vài phút, nam diễn viên Kim Lý khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Hồ Ngọc Hà lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “The only time I felt right making her cry. Love forever” (Tạm dịch: “Lần duy nhất tôi cảm thấy bản thân đúng đắn khi khiến cô ấy khóc. Tình yêu là mãi mãi”).

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Nam diễn viên ‘Hương Ga’ quỳ gối cầu hôn bạn gái ngay trong bệnh viện - Ảnh: FB

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Hình ảnh Kim Lý và Hà Hồ trong ngày đón cặp sinh đôi về nhà - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn Hà Hồ trong ngày cô xuất viện, đón 2 nhóc tỳ về nhà. Khi được bạn trai đeo nhẫn cầu hôn, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” không giấu được sự hạnh phúc và bật khóc vì xúc động.

Cuối cùng sau 3 năm gắn bó, Kim Lý và Hà Hồ đã có một cái kết viên mãn khiến người hâm mộ vô cùng vui sướng. Hiện tại, khán giả đều đang mong chờ vào hôn lễ thế kỷ của cặp đôi trong thời gian tới.

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Đám cưới của Kim Lý và Hà Hồ rất được trông đợi - Ảnh: Internet

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi: “Chúc mừng hai anh chị nhé”, “Chúc mừng hai em, chúc hai em mãi hạnh phúc bên nhau em nhé”, “Em chúc mừng anh đã khiến chị khóc... vì hạnh phúc”, “Ngày này cũng đã đến, chúc mừng anh chị”, “Chị em là người hơn ai hết xứng đáng hạnh phúc”, “Chăm sóc cho chị của tụi em thật tốt đó nha anh Kim ơi”…

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Từ khóa:   Hà Hồ Hà Hồ và Kim Lý Kim Lý

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