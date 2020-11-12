Hà Hồ khoe ảnh Kim Lý ôm chặt con gái khi ngủ nhưng lại buồn rầu vì bị ‘ra rìa’

Hậu trường 12/11/2020 17:20

Chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên mạng xã hội sau vài ngày hạ sinh cặp trai gái đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Vào ngày 4/11, Hồ Ngọc HàKim Lý hạnh phúc chào đón cặp sinh đôi trai gái tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Trong suốt quá trình sinh nở, Kim Lý luôn kề cạnh động viên, chăm sóc giọng ca “Cả một trời thương nhớ”.

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Hai nhóc tỳ nhà Hà Hồ có tên là Leon và Lisa - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất của Kim Lý và con gái Lisa. Trong ảnh, Kim Lý ôm chặt con gái say ngủ và quay lưng lại với vợ. Khoảnh khắc này khiến nhiều người thích thú.

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Hồ Ngọc Hà khoe ảnh Kim Lý ôm chặt con gái khi ngủ - Ảnh: IG

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ dòng trạng thái cho biết bản thân đã bị “ra rìa” kèm biểu cảm mặt khóc: “Good morning mẹ Hà, ba giờ là của Lisa”.

Chia sẻ hài hước này của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng Kim Lý sẽ sớm nhập hội những ông bố cuồng con của showbiz Việt.

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý ngày càng viên mãn khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới. Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ vào một hôn lễ cổ tích trong tương lai gần.

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Hà Hồ bật khóc khi được Kim Lý cầu hôn - Ảnh: Internet

Cách đây vài giờ, nam diễn viên “Hương Ga” cũng đã đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Hà Hồ lên trang Facebook cá nhân. Nhận lời cầu hôn của bạn trai, nữ ca sĩ đã bật khóc vì xúc động. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cả hai.

Nóng: Kim Lý quỳ gối cầu hôn Hà Hồ ngay trong bệnh viện, mẹ bỉm sữa xúc động bật khóc

Nóng: Kim Lý quỳ gối cầu hôn Hà Hồ ngay trong bệnh viện, mẹ bỉm sữa xúc động bật khóc

Khoảnh khắc Kim Lý chính thức cầu hôn Hồ Ngọc Hà sau khi cô hạ sinh cặp trai gái khiến nhiều người ngưỡng mộ và xúc động.

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