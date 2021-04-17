'Bản sao nhí' nhà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện, cộng đồng mạng 'hóng hớt' tiết mục nối nghiệp bố của các 'hoàng tử bé'

Tháng 8 năm ngoái, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thuộc Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã xác lập kỷ lục "Cặp anh em nhỏ tuổi nhất đứng thăng bằng trên tay bố" cho 2 bé Vĩ Lâm và Hùng Tâm - con trai của NSƯT Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, trong thời gian 1 phút 12 giây. Cũng từ đó, cặp anh em này nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng không kém gì bố của mình.

Tuổi còn nhỏ, nhưng 2 anh em đã bộc lộ tài năng và hứa hẹn sẽ tiếp nối con đường của 2 ông bố - Ảnh: Internet

Vừa mới đây, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã chia sẻ hình ảnh của 2 cậu con trai cưng lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng. Hình ảnh 2 nhóc được 2 ông bố "cố gắng lắm" mới ghi lại được.