'Bản sao nhí' nhà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện, cộng đồng mạng 'hóng hớt' tiết mục nối nghiệp bố của các 'hoàng tử bé'

Hậu trường 17/04/2021 17:03

Cặp anh em vàng trong làng xiếc Việt - Quốc Cơ và Quốc Nghiệp bất ngờ đăng tải hình ảnh của "bản sao nhí" khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Tháng 8 năm ngoái, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thuộc Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã xác lập kỷ lục "Cặp anh em nhỏ tuổi nhất đứng thăng bằng trên tay bố" cho 2 bé Vĩ Lâm và Hùng Tâm - con trai của NSƯT Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, trong thời gian 1 phút 12 giây. Cũng từ đó, cặp anh em này nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng không kém gì bố của mình. 

cap anh em 1
Tuổi còn nhỏ, nhưng 2 anh em đã bộc lộ tài năng và hứa hẹn sẽ tiếp nối con đường của 2 ông bố - Ảnh: Internet

Vừa mới đây, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã chia sẻ hình ảnh của 2 cậu con trai cưng lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng. Hình ảnh 2 nhóc được 2 ông bố "cố gắng lắm" mới ghi lại được. 

cap anh em 2
Chắc 2 anh em phải nghịch lắm mới khiến 2 ông bố mãi mới chụp được mấy tấm 'đàng hoàng' - Ảnh: FB
cap anh em 3
cap anh em 4
Đưa tay đây nào, nắm tay nhau tập luyện nhé 'người anh em' - Ảnh FB

Những bức ảnh của 2 anh em được chụp lại trong một buổi tập luyện thường ngày cùng với 2 ông bố. Hình ảnh 2 cậu nhóc trong trang phục trắng trông rất hồn nhiên, tinh nghịch tạo dáng khiến nhiều người hâm mộ thích thú vì độ đáng yêu.

cap anh em 5
cap anh em 6
Bé Hùng Tâm (bên phải) là con trai của Quốc Nghiệp và ca sĩ Ngọc Mai, sinh năm 2017. Còn Vĩ Lâm (bên trái) là con của Quốc Cơ và MC Hồng Phượng, sinh năm 2016 - Ảnh: FB

Bên dưới bài đăng, nhiều cộng đồng mạng đã để lại bình luận khen sự nhí nhảnh của 2 anh em. Nhiều người bất ngờ vì nhìn vào hình là nhận ra ngay bé nào là con của Quốc Cơ, bé nào là con của Quốc Nghiệp bởi độ "sao y bản chính" của 2 nhóc.

'Bản sao nhí' nhà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện, cộng đồng mạng 'hóng hớt' tiết mục nối nghiệp bố của các 'hoàng tử bé' - Ảnh 7

cap anh em 7
Còn bé, nhưng 2 nhóc tỳ nhà này đã có lượng fan hâm mộ không hề nhỏ - Ảnh chụp màn hình

Người hâm mộ còn dành nhiều lời chúc cho "bản sao", hy vọng 2 con sẽ gặt hái được nhiều thành công như "bản gốc" trong thời gian tới.

Bà xã Quốc Cơ - MC Hồng Phượng diện bikini khoe dáng cực nuột sau khi giảm hơn 20kg

Bà xã Quốc Cơ - MC Hồng Phượng diện bikini khoe dáng cực nuột sau khi giảm hơn 20kg

Hình ảnh mới nhất của MC Hồng Phượng sau sinh con thứ 2 khiến nhiều người ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen cho cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Giang Quốc Cơ Giang Quốc Nghiệp Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 29 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 35 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026