'Bản sao nhí' nhà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện, cộng đồng mạng 'hóng hớt' tiết mục nối nghiệp bố của các 'hoàng tử bé'

Cặp anh em vàng trong làng xiếc Việt - Quốc Cơ và Quốc Nghiệp bất ngờ đăng tải hình ảnh của "bản sao nhí" khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
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Tháng 8 năm ngoái, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thuộc Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã xác lập kỷ lục "Cặp anh em nhỏ tuổi nhất đứng thăng bằng trên tay bố" cho 2 bé Vĩ Lâm và Hùng Tâm - con trai của NSƯT Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, trong thời gian 1 phút 12 giây. Cũng từ đó, cặp anh em này nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng không kém gì bố của mình.
Vừa mới đây, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã chia sẻ hình ảnh của 2 cậu con trai cưng lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng. Hình ảnh 2 nhóc được 2 ông bố "cố gắng lắm" mới ghi lại được.
Những bức ảnh của 2 anh em được chụp lại trong một buổi tập luyện thường ngày cùng với 2 ông bố. Hình ảnh 2 cậu nhóc trong trang phục trắng trông rất hồn nhiên, tinh nghịch tạo dáng khiến nhiều người hâm mộ thích thú vì độ đáng yêu.
Bên dưới bài đăng, nhiều cộng đồng mạng đã để lại bình luận khen sự nhí nhảnh của 2 anh em. Nhiều người bất ngờ vì nhìn vào hình là nhận ra ngay bé nào là con của Quốc Cơ, bé nào là con của Quốc Nghiệp bởi độ "sao y bản chính" của 2 nhóc.
Người hâm mộ còn dành nhiều lời chúc cho "bản sao", hy vọng 2 con sẽ gặt hái được nhiều thành công như "bản gốc" trong thời gian tới.