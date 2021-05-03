Dân mạng há hốc với cặp đôi 'siêu tài năng nhí' của nhà ‘hoàng tử xiếc’ Quốc Nghiệp

Quốc Nghiệp sinh năm 1989, là em trai Quốc Cơ, cả hai sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật và xiếc. Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Nghệ sĩ cùng anh trai - Quốc Cơ - từng xác lập kỷ lục Guinness Thế giới tại Italy với màn chồng đầu bịt mắt, đi ngược lên 10 bậc cầu thang trong 53,97 giây. Cả hai cũng ghi dấu ấn tại Britain's Got Talent năm 2018.

“Hoàng tử xiếc” Quốc Nghiệp cùng vợ là ca sĩ Ngọc Mai có hai con là bé Hùng Tâm (gần bốn tuổi) và bé Tâm An (hơn hai tuổi). "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", mỗi lần bố và bác Quốc Cơ tập luyện, cậu bé Hùng Tâm đều nhìn say sưa, chăm chú. Quốc Nghiệp cũng hy vọng con trai sẽ nối nghiệp mình và anh trai. Bà xã Quốc Nghiệp từng khẳng định: "Nếu con trai có khả năng và đam mê, chúng tôi sẽ ủng hộ con dù nghề xiếc nhiều vất vả và nguy hiểm".