Dân mạng há hốc với cặp đôi 'siêu tài năng nhí' của nhà ‘hoàng tử xiếc’ Quốc Nghiệp

Sao Việt 03/05/2021 06:01

Hai con cưng nhà "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp được bố luyện tập xiếc từ nhỏ, từng khiến cộng đồng bất ngờ khi mới hai tuổi đã tự tin đứng vững trên tay bố.

Quốc Nghiệp sinh năm 1989, là em trai Quốc Cơ, cả hai sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật và xiếc. Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Nghệ sĩ cùng anh trai - Quốc Cơ - từng xác lập kỷ lục Guinness Thế giới tại Italy với màn chồng đầu bịt mắt, đi ngược lên 10 bậc cầu thang trong 53,97 giây. Cả hai cũng ghi dấu ấn tại Britain's Got Talent năm 2018.

“Hoàng tử xiếc” Quốc Nghiệp cùng vợ là ca sĩ Ngọc Mai có hai con là bé Hùng Tâm (gần bốn tuổi) và bé Tâm An (hơn hai tuổi). "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", mỗi lần bố và bác Quốc Cơ tập luyện, cậu bé Hùng Tâm đều nhìn say sưa, chăm chú. Quốc Nghiệp cũng hy vọng con trai sẽ nối nghiệp mình và anh trai. Bà xã Quốc Nghiệp từng khẳng định: "Nếu con trai có khả năng và đam mê, chúng tôi sẽ ủng hộ con dù nghề xiếc nhiều vất vả và nguy hiểm".

Được biết, các con đều được anh luyện tập xiếc từ nhỏ, kể cả bé gái Tâm An chứ không chỉ ưu tiên riêng anh Hai. Các bé cũng sớm bộ lộ tài năng "cha truyền con nối" này.

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Tâm An không chỉ xinh đẹp dễ thương mà còn rất ngầu khi đứng trên tay bố - Ảnh: FB
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Là con gái, thùy mị thì thùy mị, xiếc vẫn luyện tập cùng bố nhé - Ảnh: FB
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Đứng trên tay bố nhưng thần thái rất tự tin, không chút e sợ - Ảnh: FB
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Ngầu quá con ơi, nhiều cô chú không bao giờ làm được như con - Ảnh: FB
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Anh hai Hùng Tâm cũng được bố tập đứng trên tay từ hồi nhỏ xíu - Ảnh: FB
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'Bố ơi con muốn làm siêu nhân bay' - Ảnh: FB
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Không chỉ đứng thẳng, anh hai còn thích uốn éo nữa nhé - Ảnh: FB
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Con trai anh cùng con trai Quốc Cơ cũng đã lập kỷ lục Guiness Việt Nam hạng mục Cặp anh em nhỏ tuổi nhất đứng thăng bằng trên tay cha năm 2020 - Ảnh: Internet
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Gia đình hạnh phúc, đủ nếp đủ tẻ mà đứa nào cũng 'ngầu oách' - Ảnh: FB

Quốc Nghiệp được biết đến là “Hoàng tử xiếc” của Việt Nam, ngoài sự nghiệp thành công thì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt dân mạng đều rất ấn tượng với hai "siêu tài năng" nhí nhà anh.

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