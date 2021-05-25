Quốc Cơ - Hồng Phượng tiết lộ bí quyết 'giữ lửa' tình cảm gia đình 3 thế hệ, đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ chồng "hoàng tử xiếc" Quốc Cơ - MC Hồng Phượng đã có những chia sẻ xúc động về cách "giữ lửa" tình cảm dành cho "đại gia đình" 3 thế hệ của mình. Vợ chồng cô nhận thấy tình cảm gia đình mới là thứ mình nên trân trọng hơn tất cả, nhìn thấy gia đình bình an và các con khoẻ mạnh là điều đáng quý nhất, Hồng Phượng chia sẻ:

Hai em nhà này thì mê Ông Bà hơn cả Ba Mẹ vì Ông Bà nhẹ nhàng, yêu thương và chiều đủ thứ... mà không hiểu sao lại rất ngoan và nghe lời Ông Bà. Chính những tình cảm gắn kết trong gia đình tạo cho các em một tình yêu thương lan toả."

Kết hôn rồi, con gái thì về nhà chồng và nhiều khi 2 vợ chồng lại ra ở nhà riêng. Rồi lại có con, thời gian về nhà dành cho Ông Bà càng ít đi. Nhớ có những hôm đưa 2 nhỏ về nhà chơi cuối tuần đến lúc về Ông Bà cứ nắm tay, tiễn ra tận cổng không muốn cho về, mặc dù nhà chỉ cách nhau có 30 phút đi xe.

Hình ảnh đại gia đình được vợ chồng MC Hồng Phương - Quốc Cơ chia sẻ trên cá nhân của mình - Ảnh: FBNV

Hồng Phượng cũng cho biết thêm, những khi vợ chồng cô có thời gian liền tranh thủ kéo "đại gia đình" hai bên nội ngoại cùng đi du lịch, dành thời gian vui chơi, nghỉ ngơi cùng nhau để gắn kết gia đình.

"Cứ thỉnh thoảng vài ba tháng cả nhà mình lại kéo "đại gia đình" bao gồm Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại đi nghỉ ngơi ở đâu đó khi thì sáng đi chiều về trong nội thành, khi thì xa thành phố vài ngày... và sau mỗi chuyến đi là một sự gắn kết tình yêu thương và quan trọng hơn hết đó là Đại Gia Đình thật sự có thời gian dành cho nhau. Đôi khi 2 vợ chồng mình chỉ ngồi đó, ngắm 2 em chơi cùng ông bà là thấy hạnh phúc lắm rồi.

Chuyến đi kết thúc nhẹ nhàng trước khi dịch đến và hẹn hết dịch chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm!

Chúng ta cần gì trong cuộc sống?

Một mái nhà yêu thương, có ông bà, có cha mẹ luôn mạnh khoẻ, sống bình yên cùng nhau!!!!

Ký ức của trẻ con chỉ đơn giản là những chuỗi ngày được vui chơi cùng ông bà...

Nhiêu đó là đủ rồi!"

Gia đình MC Hồng Phượng và Quốc Cơ cùng đại gia đình đi nghỉ dưỡng trước khi đợt dịch bùng lại - Ảnh: FBNV Hồng Phượng chia sẻ tình cảm gia đình là thứ mà cô trân trọng hơn tất cả - Ảnh: FBNV

Trong bài phỏng vấn với truyền thông, Hồng Phượng cho biết cô cảm thấy hạnh phúc với hiện tại khi luôn có "đại gia đình" phía sau lưng mỗi khi mệt mỏi trở về. Những lúc vợ chồng cô bận rộn với công việc, ông bà luôn sẵn sàng giúp đỡ trông cháu. Có lẽ, đối với ông bà, con cháu chính là niềm vui ở tuổi "xế chiều". Hồng Phương hạnh phúc nói:

"Bé Bắp được ông bà nội chăm sóc chu đáo, dạy bảo nhiều điều hay. Đi làm mà có ông bà ở nhà giúp chăm cháu tôi cảm thấy rất yên tâm. Bây giờ thấy ông nội đi làm về Bắp lon ton chạy ra xách giỏ cho ông. Con trai tôi có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để phụ ông bà làm thuốc đông y. Đi chơi ở đâu Bắp cũng muốn có ông bà đi cùng. Tôi cảm thấy rất xúc động, ấm lòng khi con trai đã sớm cảm nhận được tình cảm gia đình nhờ được cả nhà 3 thế hệ yêu thương, chăm sóc."

Vợ chồng nữ MC luôn dành một khoảng thời gian riêng cho 'đại gia đình': cùng nhau vui chơi lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên gia đình mình - Ảnh: FBNV

Bí quyết "giữ lửa" gia đình với vợ chồng cô là dành thời gian cho nhau, chia sẻ cùng nhau, cố gắng dung hòa sự khác biệt giữa các thành viên, giữ cho tổ ấm được bình yên, hạnh phúc. Đôi khi những điều đơn giản chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống hằng ngày cũng là chìa khoá của hạnh phúc.