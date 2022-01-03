Quang Lê thông báo mang món quà đặc biệt đến lễ cúng 100 ngày của Phi Nhung, tiết lộ lý do nghệ sĩ hay quay clip về giọng ca 'Bông điên điển' tại chùa

Hậu trường 03/01/2022 10:54

Từ sau khi Phi Nhung mất, các nghệ sĩ hải ngoại rất hay đến thăm và quay lại clip tại chùa. Mới đây, nhân lúc chuẩn bị lễ cúng 100 ngày cho cố nghệ sĩ, Quang Lê đã giải thích thích lý do trên.

Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với nhiều người. Lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ được diễn ra vào hôm nay, ngày 3/1 (theo giờ Việt Nam) với sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

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Thông báo lễ cúng 100 ngày của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Trên kênh Youtube của anh Huy - em họ ca sĩ Phi Nhung - trước đó đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh chuẩn bị đồ đạc để đón lễ cúng 100 của cố ca sĩ. Trong clip, anh Huy cho biết thức dậy từ sớm để mua cà phê cúng chị vì lúc sinh thời mỗi buổi sáng Phi Nhung đều phải uống 1 ly cà phê. Món cô thích nhất là cà phê đen.

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Người em họ của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Anh giải thích, Phi Nhung có thể uống hai loại cà phê sữa đá và đen đá nhưng thường là đen đá vì "không mập" lại rất thơm. Cứ buổi sáng, giọng ca "Bông điên điền" sẽ uống một ly cà phê đen không đường như để detox cơ thể.

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Em họ Phi Nhung đi mua cà phê cúng chị - Ảnh: Chụp màn hình

Trong lúc em họ Phi Nhung đang mua cà phê thì ca sĩ Quang Lê gọi điện tới hỏi thăm và thông báo sẽ mua khoai lang mang đến cùng cúng Phi Nhung. 

"Huy cứ đi mua cà phê đi còn tôi sẽ đi lựa khoai lang để luộc đem lên chùa cúng chị Nhung. Tôi thương chị Nhung lắm. Tôi đang sắp xếp thời gian để sáng mai kịp tới chùa cúng chị" - Quang Lê nói khi gọi điện cho em họ Phi Nhung.

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Quang Lê trong 1 clip đến thăm Phi Nhung tại chùa - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, trong cuộc trò chuyện này, Quang Lê cũng tiết lộ lý do các nghệ sĩ ở Mỹ hay đến thăm và quay clip về Phi Nhung tại chùa. Theo đó, anh cho biết khán giả rất thương Phi Nhung, cảm thấy cố ca sĩ ở một mình trong chùa sẽ rất cô đơn nên muốn xem các clip nghệ sĩ tới thăm Phi Nhung để thấy an lòng.

"Bà con khán giả khắp mọi nơi đều thương Phi Nhung, cảm thấy để Phi Nhung ở một mình trong chùa thì cô đơn, nhưng lại ở xa không thể tới thăm được. Chính vì thế, khán giả rất muốn xem các clip anh chị em nghệ sĩ tới thăm Phi Nhung để tự thấy ấm lòng, rằng Phi Nhung vẫn có người chia sẻ, không cô đơn.

Khán giả ở xa quá không tới thăm Phi Nhung được, nghệ sĩ chúng tôi đến thăm rồi đưa hình ảnh chị lên khiến mọi người cảm thấy vô cùng gần gũi, thân quen. Khán giả thích thú và muốn được xem các clip về Phi Nhung để an lòng, yên tâm hơn cho chị nên chúng tôi mới làm điều đó" - Quang Lê chia sẻ.

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