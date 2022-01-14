Bị đồn sống sang chảnh, chỉ biết hưởng thụ, sở hữu biệt thự dát vàng xứ cờ hoa, Quang Lê 'cay đắng' đáp trả 'có tiếng mà không có miếng'!

Hậu trường 14/01/2022 09:41

Gần đây trên MXH đăng tải nhiều thông tin cho rằng Quang Lê sở hữu một căn biệt thự dát vàng tại Mỹ. Điều này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao và bàn tán không ngừng trên các diễn đàn.

Nổi tiếng là nam ca sĩ sở hữu khối tài sản khổng lồ sau nhiều năm lăn lộn trong giới showbiz, Quang Lê luôn khiến fan hâm mộ sốc mỗi lần xuất hiện trong các bộ đồ hàng hiệu, xe sang, nhà đẹp.

Dù vậy rất hiếm khi được thấy Quang Lê "dát hàng hiệu" đầy người, anh vẫn chuộng phong cách giản dị, gần gũi dù sinh sống trên đất Mỹ với gia tài "không phải dạng vừa". Gần đây trên MXH đăng tải nhiều thông tin cho rằng giọng ca gốc Huế sở hữu một căn biệt thự dát vàng tại Mỹ. Điều này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao và bàn tán không ngừng trên các diễn đàn.

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Căn biệt thự khiến nam ca sĩ được đồn đoán là ông hoàng xứ cờ hoa - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, vừa qua xuất hiện tại Trúc Diễm Show, Quang Lê đã đính chính về thông tin này. Nam ca sĩ khẳng định mình không hề sở hữu tài sản kếch xù như lời đồn. Căn biệt thự dát vàng mà dư luận xôn xao vốn cũng không phải của anh mà là một người bạn.

“Cách đây ít lâu, tôi có đi thăm nhà một người bạn mình là tỷ phú và chụp một bộ hình với căn biệt thự của người bạn đó đăng lên Facebook cá nhân. Sở dĩ tôi chụp hình đăng lên mạng vì bản thân tôi cũng bất ngờ khi lần đầu được trông thấy tận mắt một căn biệt thự dát vàng bên ngoài. Căn biệt thự đó quá đẹp nên tôi vô cùng thích thú”, Quang Lê chia sẻ.

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Quang Lê cho biết mình chỉ chụp ảnh ở nhà một người bạn - Ảnh: Internet

Anh cũng cho biết, bài đăng nói trên Facebook vô tình để lại sự hiểu nhầm không đáng có đó. Anh hài hước cho biết, nếu thực sự mình sở hữu biệt thự khủng như vậy sẽ khoe ngay với mọi người chứ không giấu giếm.

 

Cha nuôi Phương Mỹ Chi cũng khẳng định bản thân không giàu có và đại gia như nhiều người đồn đoán. Trên đất Mỹ, anh cũng có cuộc sống bình thường và giản dị như bao người.

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Quang Lê thời mới chập chững đi hát cũng có cuộc sống khó khăn, chật vật kiếm sống - Ảnh: Internet

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị. Say mê ca hát từ nhỏ và niềm say mê đó đã cho Quang Lê những cơ hội để đi đến con đường ca hát. Quang Lê được đi hát ở các chùa ngay từ khi anh 5 tuổi. Quang Lê được cha mẹ cho theo học nhạc từ năm lớp 9 đến năm thứ hai của đại học khi gia đình chuyển sang sống ở California. 

Quang Lê khẳng định vẫn mặc đồ 'phần dưới' trong sự cố lộ ảnh 'thiếu vải' với Thanh Bi

Quang Lê khẳng định vẫn mặc đồ 'phần dưới' trong sự cố lộ ảnh 'thiếu vải' với Thanh Bi

Ca sĩ Quang Lê vừa qua có nhắc lại sự cố lộ ảnh "mát mẻ" với nữ diễn viên Thanh Bi từ vài năm trước, anh khẳng định khi đó cả hai vẫn còn mặc đồ phần dưới chứ không như những gì mọi người vẫn nghĩ.

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