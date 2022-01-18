Chỉ với 1 chi tiết 'lạ' trong xe, Quang Lê lập tức vướng nghi vấn có con tại Mỹ, thái độ của nam ca sĩ mới là điều gây sốc

Hậu trường 18/01/2022 15:56

Mới đây, trong một lần gặp gỡ với Quang Lê, ca sĩ Quách Tuấn Du đã "sốc" khi phát hiện một chi tiết "lạ" liên quan đến nghi vấn Quang Lê có con tại Mỹ. Thái độ của chính chủ mới là điều bất ngờ.

Vừa qua, ca sĩ Quách Tuấn Du đã đăng tải lên kênh Youtube của mình một đoạn clip gặp gỡ ca sĩ Quang Lê tại Mỹ. Được biết, clip được quay khi Quách Tuấn Du mới sang Mỹ nhưng giờ mới lên sóng. Trong clip, Quang Lê và Quách Tuấn Du rất vui mừng khi gặp lại nhau tại nơi đất khách quê người.

Quang Lê tiết lộ anh và Quách Tấn Du khá thân thiết lúc ở Việt Nam bởi nhà cả hai rất gần nhau, "đi ra đi vào là gặp" nhưng sang bên Mỹ thì các cuộc gặp gỡ trở nên khó khăn hơn vì "đứa ở chỗ này, đứa ở chỗ kia".

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Quang Lê và Quách Tấn Du có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Chụp màn hình

Quách Tuấn Du cũng bày tỏ: "Tôi rất ngạc nhiên khi sang Mỹ này thấy Quang Lê tự lái xe. Ở Việt Nam, tôi không bao giờ thấy Quang Lê lái xe, cứ tưởng không biết lái. Mỗi lần Quang Lê đạp cần số là nhấn muốn nổ bô xe".

Tuy nhiên, ngay sau đó, Quách Tấn Du còn phát hiện ra một chi tiết "lạ" trong xe của Quang Lê và đặt nghi vấn liệu người đồng nghiệp thân thiết đã có con trên đất Mỹ?

"Có một điều tôi muốn tiết lộ cho mọi người biết. Lúc nãy Quang Lê lái xe tới đây, tôi ngó vào trong xe xem thử thì bất ngờ thấy có một Baby Seat (ghế cho trẻ con). Tôi rất bất ngờ vì người độc thân bình thường như tôi sẽ không để Baby Seat trong xe ô tô. Chỉ những ông bố đã có con mới để Baby Seat. Tôi nghi ngờ Quang Lê đã có con nhỏ nhưng giấu khán giả. Rất có thể Quang Lê đang làm bố đơn thân. Tôi cần Quang Lê giải thích về vấn đề này cho khán giả" - Quách Tấn Du chia sẻ.

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Chiếc ghế dành cho em bé trong xa của Quang Lê - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời "chất vấn" của bạn thân, Quang Lê ấp úng trả lời nửa đùa nửa thật: "Thì tất nhiên là phải có trẻ con thì mới để ghế cho trẻ con trong xe chứ. Ở Việt Nam tôi không có con thì bây giờ về Mỹ có. Tôi cũng từng nói với mọi người là năm nay tôi có con còn gì. Tôi về Mỹ được mấy tháng nên con tôi cũng mấy tháng tuổi".

Lời chia sẻ này của Quang Lê khiến khán giả khá tò mò. Sau đó, cả ra xe ô tô lần nữa để xem kỹ lại chiếc ghế trẻ con bên trong. Cũng tại đây, Quang Lê cho biết: "Khi nào có con thì tôi sẽ đăng Facebook cho mọi người coi, có gì đâu mà phải thắc mắc".

Về phía mình, Quách Tuấn Du cũng để ngỏ thông tin khi thông báo: "Về việc có con hay không, Quang Lê sẽ giải thích cho mọi người vào dịp khác".

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Nói rồi, Quang Lê dẫn Quách Tuấn Du đi ăn chè khoai môn và cho biết ở Mỹ các địa điểm đều rất xa nhau nhưng vì anh và Quách Tấn Du đều thích ăn nên phải tìm cho bằng được.

 

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Từ khóa:   ca sĩ Quang Lê quách Tấn Du Mỹ

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