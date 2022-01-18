Theo Pháp luật và Bạn đọc, khi được hỏi về động lực nào khiến bản thân liên tục lên tiếng về sự việc, Phương Lê cho biết, "với chuyện bé V.A., im lặng là vô cảm chứ không phải là văn minh". Vì vậy, khi nhận được sự đồng cảm của ai đó trong câu chuyện này, Hoa hậu rất cảm ơn. Chị cũng cho biết sẵn sàng dẹp bỏ công việc vài tháng để theo vụ việc này, cùng mọi người lên tiếng để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh.

Suốt những ngày qua, sự việc của bé gái V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong khiến dư luận dậy sóng. Là một trong những người nổi tiếng nhiệt tình "chiến đấu" vì sự việc, mới đây, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 - Phương Lê mới đây đã có những chia sẻ của mình về sự việc.

"Tôi cho rằng, trong chuyện này, ba của V.A. tội nặng gấp trăm ngàn lần cô nhân tình. Một người cha ngồi xóa dấu vết cho nhân tình trong khi con mình thập tử nhất sinh là quá tàn nhẫn. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy ghê sợ....

Phương Lê quan niệm, khi ly hôn, con cái vẫn là quan trọng nhất nên "đừng vì những chuyện quá tầm thường trong tình yêu mà để con mình khổ sở". Ngoài ra, cô cho rằng trong vụ việc lần này, ba ruột của nạn nhân có tội nặng hơn cô "dì ghẻ" nhiều lần khi người này có thể ngồi xóa dấu vết (hình ảnh từ camera) bảo vệ nhân tình giữa lúc con đang cận kề cái chết.

Tôi lên tiếng việc này không chỉ cho bé V.A. mà còn rất nhiều những đứa trẻ khác. Tôi rất mong vụ án này xử công khai để cảnh tỉnh những kẻ đang có tâm địa độc ác, nhìn vào mà biết sợ" - Phương Lê chia sẻ.

Ba ruột và 'dì ghẻ' của nạn nhân - Ảnh: Internet

Phương Lê cho biết thêm, hiện tại chị đang thành lập quỹ chống bạo hành phụ nữ và trẻ em. Trong trường hợp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người không có điều kiện, bị ức hiếp mà không có tiền thuê luật sư để bảo vệ thì quỹ cũng sẽ làm việc đó. 100% quỹ này là tiền túi của Phương Lê.

Đặc biệt, Phương Lê còn tiết lộ việc bác của bé V.A. có nhắn tin cho chị. Chị cũng đã gọi điện nói chuyện với bác và bà ngoại của V.A..

"Tiền bạc nhạy cảm, tôi sợ họ ngại nên cũng nói rất tế nhị. Tôi bảo, gia đình hãy làm tất cả những gì có thể để lấy lại công bằng cho bé. Những gì liên quan tới chi phí mà khó khăn thì tôi giúp 100%. Gia đình nói chuyện rất hiền lành. Tôi nói một lần, sợ họ ngại nên tôi lại nhắn tin hai lần nữa.

Tôi biết, trong cuộc sống này, nếu mình không có tiền thì thấp cổ bé họng lắm. Những lần tôi đề nghị giúp mọi người trong các vụ khác là lời nói thật chứ không phải nói cho vui" - Phương Lê chia sẻ.

Bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Internet

Về phản hồi của gia đình, Phương Lê cho hay: "Gia đình nói "dạ chị, khi nào cần thì em sẽ nói" nhưng tới giờ, họ vẫn chưa cần. Họ nói chuyện văn hóa và rất đàng hoàng. Tới giờ vẫn chưa nhận lời giúp đỡ của tôi".

Cũng liên quan đến sự việc, mới đây, bác của bé gái 8 tuổi bị bạo hành cũng đã đăng tải lên mạng xã hội bài viết khẳng định một lần nữa 3 điều quan trọng liên quan đến vụ việc. Cụ thể:

"Qua bài viết này, gia đình con muốn khẳng định lại một lần nữa:

1. Gia đình con không bao giờ từ bỏ đấu tranh, mà sẽ luôn làm hết sức để phối hợp với cơ quan điều tra, luật sư để vụ án được xử đúng người, đúng tội với khung hình phạt cao nhất.

2. Các luật sư đang giúp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình, đều là những Luật sư có đủ tài, đức và được gia đình luôn luôn tin tưởng lựa chọn để giúp con và gia đình con đi đến cùng trong vụ án này.

3. Mọi thông tin về đời tư của mẹ con, đều không phải là toàn bộ thông tin được đưa ra từ chính mẹ con. Một cuộc hôn nhân 10 năm, không thể nào gói gọn trong một vài dòng và mẹ con chỉ muốn quên đi để tiếp tục sống, nuôi em và đòi công bằng cho con Vân An mà thôi" - nội dung bài đăng của bác nạn nhân.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.