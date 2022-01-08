Để lộ hình ảnh cận mặt của bé gái 8 tuổi bị bạo hành lúc qua đời, một Hoa hậu nhận nhiều ý kiến trái chiều từ CĐM

Hậu trường 08/01/2022 06:22

Mới đây, một Hoa hậu nổi tiếng đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng khi bất ngờ công khai hình ảnh thương tâm của bé gái 8 tuổi bị bạo hành khi qua đời.

Những ngày vừa qua, câu chuyện bé gái V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) bạo hành đến tử vong đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Là một trong số những người nổi tiếng thể hiện thái độ bức xúc mạnh mẽ về sự việc, Phương Lê - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 - đã liên tục livestream nói lên quan điểm của mình.

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Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ đến tử vong - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trong buổi livestream ngày 6/1, Hoa hậu Phương Lê đã có hành động khiến nhiều người bất khi quyết định công khai hình ảnh đầy thương tâm của cháu bé lúc qua đời. Cụ thể, trong buổi phát sóng, Phương Lê đưa hình ảnh đau lòng của bé gái 8 tuổi bị bạo hành lên trước camera và bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng bên cạnh tội ác của bố ruột và "dì ghẻ" thì thái độ của ông bà nội cháu bé cũng cần được làm rõ. 

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Hoa hậu Phương Lê trong buổi livestream ngày 1/6 - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi không hiểu cớ gì ông bà nội lại bỏ rơi một đứa cháu như vậy, để cháu bị đánh, bị gi*t dã man. Lương tâm ở đâu? Ông bà nội nếu không thương con sao không trả con về cho bên ngoại con đi? Chứ tại sao lại để mọi chuyện xảy ra thế này? Mọi người nhìn vậy có làm ngơ được hay không?

Khi tôi nhìn tấm hình này xong, mấy tiếng đồng hồ tôi không làm gì được, cả ngày tôi bần thần, nằm yên một chỗ, nỗi đau quá kinh khủng!" - Hoa hậu Phương Lê nói trong livestream.

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Hoa hậu Quý bà Hoà bình Thế giới 2017 Phương Lê - Ảnh: FBNV

Hành động "show" ảnh của Phương Lê ngay lập tức nhận được phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, xót xa cho cháu bé thì nhiều người cũng cho rằng Phương Lê không nên làm như thế bởi việc này hết sức phản cảm và thiếu tôn trọng người đã khuất. Ngoài ra, người thân của bé gái khi nhìn thấy cũng sẽ rất đau lòng.

"Phương Lê Thật là tuyệt vời Chị ủng hộ em"; "Đau xót quá", :Đừng lôi ảnh bé ra làm chủ đề, đòi lại công bằng có nhiều cách, đâu cần phải như vậy. Nếu ba mẹ, người nhà bé xem hình ảnh con trên mạng xã hội, họ sẽ đau biết nhường nào"; "Xin đừng rửa tấm hình này rồi đi kêu gọi, tuyên truyền, xin đừng xoáy vào nỗi đau của mẹ bé. Chúng ta đấu tranh văn minh là được rồi!"- Một số bình luận của cư dân mạng.

Hiện, Hoa hậu đã chọn "chế độ phù hợp nhất" bên dưới phần bình luận của các bài đăng. Sự việc cháu bé 8 tuổi vẫn đang được dư luận quan tâm.

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Theo nghệ sĩ Tấn Hoàng, sự việc của bé gái 8 tuổi bị bạo hành là bất nhân, tiết lộ không dám nghe kể hết vì "đau lòng quá".

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