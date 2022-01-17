Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Một nữ diễn viên nói rõ quan điểm về chuyện 'mẹ kế - con chồng', khẳng định tin tưởng chồng cũ

Hậu trường 17/01/2022 10:45

Mới đây, khi được đặt câu hỏi về vụ việc của bé gái 8 tuổi bị bạo hành, một nữ diễn viên đã nói rõ quan điểm của mình.

Mới đây, trong hậu trường của The Champion, nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc đã có những chia sẻ về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành và quan điểm của mình về chuyện mẹ kế - con chồng.

Cụ thể, khi được hỏi về câu chuyện đau lòng của bé V.A. ( 8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong,  Diệp Bảo Ngọc cho biết cô cảm thấy rất đau lòng, bé gái cũng bằng tuổi với con trai của cô. Đồng thời, theo cô, đây cũng sẽ là một "một lặng để ba mẹ sống chậm lại" và quan tâm đến con nhiều hơn.

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Diệp Bảo Ngọc trong hậu trường của The Champion - Ảnh: Chụp màn hình

"Đây là vấn đề nóng trong xã hội. Ban đầu khi biết, tôi không dám đọc câu chuyện này bởi vì sợ bản thân sẽ không kìm lòng được. Mặc dù không có quen biết hay máu mủ gì với bé hết nhưng rất buồn và đ.au lòng. Bé gái này cũng cỡ bằng tuổi bé Kid nhà tôi…

Đây cũng sẽ là một nốt lặng để ba mẹ cần phải sống chậm lại và quan sát con mình nhiều hơn, dành thời gian cho con nhiều hơn. Đối với tôi, tiền bạc mình có thể kiếm được, nhà cửa mình có thể mua được nhưng tuổi thơ của con sẽ trôi qua và không bao giờ quay trở lại" - Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

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Bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Internet

Được biết, Diệp Bảo Ngọc kết hôn và có 1 bé trai tên Kid với nam diễn viên Thành Đạt. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, hai người đã "đường ai nấy đi". Thành Đạt hiện đã có một gia đình viên mãn bên "người mới" Hải Bằng và 3 nhóc tỳ kháu khỉnh.

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Diệp Bảo Ngọc cùng chồng cũ và con trai - Ảnh: Internet

Chia sẻ về bản thân mình, Diệp Bảo Ngọc cho biết Thành Đạt là một người cha tốt và rất yêu thương con. Cô cũng bày tỏ sự tin tưởng với cách chăm sóc con của chồng cũ: "Hiện tại tôi khá hài lòng với quỹ thời gian dành cho con. Bên cạnh đó khi nghĩ về bé Kid, tôi cũng rất hài lòng khi anh Đạt cũng là người rất yêu thương và chăm sóc tốt cho bé Kid".

Nói về Hải Băng và chuyện "mẹ kế - con chồng", Diệp Bảo Ngọc bày tỏ: "Bản thân Ngọc luôn tiến về phía trước, không nhỏ nhen, không suy nghĩ quá nhiều về những điều ở phía trước. Bởi không ai cầm dù chờ mưa tới cả. Với lại tôi thấy chị Băng là người khá tốt tính và tôi cũng rất quý chị ấy. Thỉnh thoảng tôi và chị ấy cũng có trao đổi qua lại khi bé Kid ở bên nhà đấy. Cả Ngọc, anh Đạt, chị Băng vẫn luôn là một mối quan rất ôn hòa. Tôi nghĩ vui vẻ với nhau để con cái có cuộc sống tốt hơn. Mọi khi hay quan tâm vấn đề mẹ kế - con chồng và tôi cũng không quá quan ngại. Bởi tôi hiểu rõ đối phương là người như thế nào và tôi cũng là người theo sát con mình".

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Hải Băng và bé Kid có quan hệ rất tốt - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ ca sĩ Hải Băng cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn của mình về mối quan hệ với bé Kid. Theo đó, dù luôn yêu thương con riêng của chồng nhưng Hải Băng lại một mực không cho cậu bé gọi mình bằng mẹ.

"Thứ nhất, đã nói là con nít thì chúng đáng được người lớn yêu thương. Thứ hai, tôi không phải mẹ mà là cô. Thứ ba, tôi không hề bị ghẻ. Tôi không thể ép mấy bạn có tư duy giống tôi, nhưng nếu có suy nghĩ khác biệt như vậy, tốt nhất đừng nên vô Facebook người khác phán này, phán kia. Ai cũng cần được tôn trọng" - Hải Băng nói rõ.

Nữ ca sĩ cho biết đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương huống chi đó là con của chồng. Việc xưng bằng mẹ, cô không muốn như thế vì nếu đặt trường hợp tương tự, Hải Băng không thích con mình cũng gọi người phụ nữ khác bằng mẹ. "Bà mẹ 3 con" mong rằng nhóc tì hiểu bé chỉ có 1 người mẹ duy nhất.

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Từ khóa:   Diệp Bảo Ngọc Hải Băng - Thành Đạt bé gái bị bạo hành

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