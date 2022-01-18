Hé lộ nguyên nhân 'tình tin đồn' của đại gia Minh Nhựa một thời qua đời ở tuổi 28, nguyện vọng chưa kịp hoàn thành khiến bao người xót xa

Hậu trường 18/01/2022 11:11

Mới đây, cư dân mạng vô cùng bất ngờ trước thông tin hot girl Angela Phan (tên thật Phan Thị Ngọc Quyên) qua đời ở tuổi 28. Một người thân thiết tiết lộ nguyện vọng chưa kịp hoàn thành của cô gái khiến ai cũng xót xa.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng bàng hoàng trước thông tin hot girl Angela Phan (tên thật Phan Thị Ngọc Quyên, SN 1995) đột ngột qua đời. Sự ra đi bất ngờ của cô gái vừa có nhan sắc vừa giỏi giang ở độ tuổi còn quá trẻ khiến không chỉ người thân bạn bè mà cả những người không quen cũng không khỏi xót xa.

Trên trang cá nhân của hot girl xấu số, nhiều bình luận thương tiếc đã được để lại. Và càng xót xa hơn khi chưa đầy 24 giờ trước, Angela Phan vẫn còn cập nhật một bức selfie kèm dòng caption ngắn: "Cây cao bóng mát không ngồi/ Đi ra đứng nắng trách trời không râm".

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Bài viết cuối cùng của tot girl - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Công lý và Xã hội, chia sẻ về nguyên nhân hot girl từng dính tin đồn hẹn hò với đại gia Minh Nhựa đột ngột ra đi mãi mãi khi vừa bước sang tuổi 28, T.T.D - một người bạn và cũng là người có mối quan hệ làm ăn với Angela Phan tâm sự: "Bạn ấy bị tai nạn giao thông ở Sài Gòn từ hôm qua, đến sáng nay thì không qua khỏi. Gia đình đã đưa bạn về quê để tiến hành tổ chức tang lễ rồi".

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Hot girl Angela Phan (tên thật Phan Thị Ngọc Quyên, SN 1995) - Ảnh: Internet

Một người tên H.L, cũng có mối quan hệ thân thiết với Angela Phan chia sẻ thêm: "2 tháng trước em còn inbox hỏi anh kiếm team thiết kế sửa nhà cho ba mẹ ở Krông Pắc. Nhà cũ xây từ 2007 nên em muốn Tết này có nhà mới cho ba mẹ. Nhà vừa xong mà em lại đi xa quá. Yên nghỉ em nhé, mãi mãi là cô gái xinh đẹp tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác. Cuộc sống thật vô thường...".

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Minh nhựa và Angela Phan vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2015 - Ảnh: Internet

Angela Phan sinh năm 1995 và có tên thật là Phan Thị Ngọc Quyên. Cô sinh ra tại Quảng Nam nhưng gia đình hiện tại sinh sống tại Đắk Lắk. Angela Phan nổi tiếng có ngoại hình xinh đẹp, được gọi là hot girl của vùng. Vào năm 2015, Angela Phan từng dính nghi vấn tình cảm với đại gia Minh Nhựa gây xôn xao. Ở thời điểm đó, Angela Phan đang là chủ của loạt shop thời trang nổi tiếng tại Buôn Mê Thuột.

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