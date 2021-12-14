Đại gia Minh Nhựa tuyên bố không thừa kế tài sản bố mẹ để lại khiến nhiều người ngỡ ngàng

Cứ ngỡ là con trai một của một gia đình đại gia giàu có, Minh Nhựa hiển nhiên được hiểu là người kế thừa duy nhất khối tài sản khủng mà bố mẹ để lại. Thế nhưng, trong chia sẻ mới đây trên page có hơn 300 nghìn người theo dõi, Minh Nhựa bất ngờ tiết lộ ký cam kết không nhận tài sản bố mẹ để lại.

Minh Nhựa sinh năm 1983. Nhắc đến anh, người ta chẳng còn thấy lạ lẫm. Minh Nhựa là con trai duy nhất của đại gia Phạm Văn Mười - ông chủ một công ty nhựa nổi tiếng Việt Nam. Bản thân anh cũng nổi tiếng là đại gia ăn chơi có tiếng trong giới chơi siêu xe cùng Cường Đô La, Phan Thành từ nhiều năm nay.

Ông ngoại U40 cũng tâm sự thêm về những áp lực của người sinh ra ở vạch đích: Áp lực đặt lên Minh từ năm 2004 đến nay vẫn quá lớn''. Anh cũng lý giải thêm về việc từ chối khối gia sản khổng lồ từ bố mẹ: “Nếu ba mẹ tôi muốn để lại thì hãy nhìn vào khả năng cũng như những gì bản thân tôi đã làm được. Bản thân tôi chỉ muốn cùng ba mẹ mình và các nhân viên giúp công ty phát triển.

"Minh chưa bao giờ có suy nghĩ cha truyền con nối. Ngày bước chân vào L.T (tên viết tắt công ty), Minh đã có cam kết là không bao giờ thừa hưởng tài sản ba mẹ mình để lại", vị đại gia khẳng định.

Tôi có thể đưa công ty phát triển hơn nhưng nếu có người nào đó tài giỏi và có trách nhiệm hơn mình thì hoàn toàn có thể trao danh hiệu CEO cho họ, tôi sẽ đứng ở vị trí khác, làm một nhà đầu tư chẳng hạn.

Đó là suy nghĩ tôi đã làm rõ ngay từ lúc bước vào công ty. Tôi cũng luôn quan niệm rằng 'cho đi sẽ nhận lại'. Cứ cố gắng, tự nhiên thành quả sẽ đến với mình.

Ba mẹ tôi nếu nhận thấy đủ tài, đủ lực ở bản thân tôi và thấy tin tưởng thì sẽ trao cho tôi cơ hội. Lúc đó tôi cũng sẽ hãnh diện đứng trước mọi người với vị trí được đảm nhận hơn".

Có thể nói, Minh Nhựa có được ngày hôm nay một phần là nhờ sự hậu thuẫn vô cùng lớn từ người cha giàu có, quyền lực. Nhưng anh cũng từng trải lòng về cuộc sống "ngậm thìa vàng ngay từ khi mới lọt lòng" của mình. Anh cho biết vì xuất thân như vậy nên từ nhỏ đã không có nhiều quyền lựa chọn, từ cái ăn, cái ngủ, cái mặc, chuyện học hành... đều là được bố mẹ sắp đặt sẵn, anh chỉ việc làm theo.

Tuy lúc đầu, sự gò bó khiến Minh Nhựa có chút không vui, nhưng về sau lại biết ơn bố mẹ hơn. Nhất là nể phục tầm nhìn xa trông rộng của đấng sinh thành. Anh cũng luôn đồng tình với ý kiến của bố mẹ và nỗ lực làm mọi điều thật tốt nhất.

Anh rất biết ơn và tự hào về cha mẹ mình

Bài viết Minh Nhựa thu hút được chú ý cực lớn. Mọi người vừa ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ trước quyết định của ông ngoại U40.