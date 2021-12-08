Vướng tin 'cặp kè' đại gia 80 tuổi sau khi ly dị chồng thứ 4, 'cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả thế nào?

Hoàng Yến đã có chia sẻ thẳng thắn về tin đồn cặp đại gia 80 tuổi.

Cách đây vài tháng, mạng xã hội "dậy sóng" với đoạn clip nữ diễn viên Hoàng Yến - thủ vai Cô Xuyến trong phim "Về nhà đi con", bị chồng cũ bạo hành dã man ở nơi đông người. Sau sự việc, đời sống riêng tư của nữ diễn viên cũng được quan tâm đặc biệt. Hiện tại, sau tuyên bố ly hôn người chồng thứ 4, "cô Xuyến" thường xuyên chia sẻ cuộc sống độc thân vui vẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên lại bất ngờ đăng đàn đáp trả khi xuất hiện thông tin có người đồn cô cặp kè với đại gia 80 tuổi.

Sau ly hôn chồng thứ 4, Hoàng Yến lột xác xinh đẹp đến ngỡ ngàng - Ảnh: Internet "Cô Xuyến" bức xúc trước tin đồn cặp kè: "Nhiều chị đẹp và các anh không biết có đẹp không, nhưng không biết duyên rớt đâu mà cứ vào page em buông lời phán xét ghê lắm. Nào là lấy 4 chồng thì nhàu lắm rồi..., các kiểu phán xét như đúng rồi. Cũng thấy đáng thương cho các anh chị ấy phải bận tâm em quá, cơ mà chả yêu thương nhau thì thôi, lại cứ mang gạch đá ném em, rồi lại còn suy diễn xuyên tạc sự thật nữa chứ, mà phán cứ như đúng rồi. Rồi còn bảo ở gần nhà em biết em cặp kè với đại gia hơn 80 tuổi nữa.

Các anh chị nào rảnh quá thì cứ tập trung mà sống cho tốt đời mình đi... Chửi người cũng tạo nghiệp, đặt điều cũng tạo nghiệp đó, khẩu nghiệp nặng lắm không chừa một ai đâu, tém tém lại nha. Sống cứ vui tươi, vô tư, hồn hậu thì có phải trẻ lâu như cái đứa trong ảnh này không nào". Hoàng Yến đáp trả tin đồn cặp kè đại gia 80 tuổi - Ảnh: Chụp màn hình Dòng trạng thái đáp trả này nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý. Nhiều người khuyên nữ diễn viên nên bỏ ngoài tai những lời đồn không hay để luôn giữ tâm an nhiên. Có thể thấy, sau biến cố lớn trong cuộc sống, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, yêu đời. Trên trang cá nhân, Hoàng Yến còn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, tình yêu và trò chuyện với người hâm mộ.

Con gái để lộ dấu vết 'LẠ' với bạn trai trên cơ thể, phản ứng của 'cô Xuyến' Hoàng Yến khiến nhiều người bất ngờ Mới đây, con gái nữ diễn viên Hoàng Yến (thủ vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con") đã có những tiết lộ bất ngờ kỷ niệm đáng nhớ giữa hai mẹ con khi bản thân đang học cấp 3, "tâm lý còn nhiều bất ổn" .

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