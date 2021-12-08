Vướng tin 'cặp kè' đại gia 80 tuổi sau khi ly dị chồng thứ 4, 'cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả thế nào?

Hậu trường 08/12/2021 10:50

Hoàng Yến đã có chia sẻ thẳng thắn về tin đồn cặp đại gia 80 tuổi.

Cách đây vài tháng, mạng xã hội "dậy sóng" với đoạn clip nữ diễn viên Hoàng Yến - thủ vai Cô Xuyến trong phim "Về nhà đi con", bị chồng cũ bạo hành dã man ở nơi đông người. Sau sự việc, đời sống riêng tư của nữ diễn viên cũng được quan tâm đặc biệt.

Hiện tại, sau tuyên bố ly hôn người chồng thứ 4, "cô Xuyến" thường xuyên chia sẻ cuộc sống độc thân vui vẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên lại bất ngờ đăng đàn đáp trả khi xuất hiện thông tin có người đồn cô cặp kè với đại gia 80 tuổi.

Vướng tin 'cặp kè' đại gia 80 tuổi sau khi ly dị chồng thứ 4, 'cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả thế nào? - Ảnh 1
Sau ly hôn chồng thứ 4, Hoàng Yến lột xác xinh đẹp đến ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

"Cô Xuyến" bức xúc trước tin đồn cặp kè: "Nhiều chị đẹp và các anh không biết có đẹp không, nhưng không biết duyên rớt đâu mà cứ vào page em buông lời phán xét ghê lắm. Nào là lấy 4 chồng thì nhàu lắm rồi..., các kiểu phán xét như đúng rồi.

Cũng thấy đáng thương cho các anh chị ấy phải bận tâm em quá, cơ mà chả yêu thương nhau thì thôi, lại cứ mang gạch đá ném em, rồi lại còn suy diễn xuyên tạc sự thật nữa chứ, mà phán cứ như đúng rồi. Rồi còn bảo ở gần nhà em biết em cặp kè với đại gia hơn 80 tuổi nữa.

Các anh chị nào rảnh quá thì cứ tập trung mà sống cho tốt đời mình đi... Chửi người cũng tạo nghiệp, đặt điều cũng tạo nghiệp đó, khẩu nghiệp nặng lắm không chừa một ai đâu, tém tém lại nha. Sống cứ vui tươi, vô tư, hồn hậu thì có phải trẻ lâu như cái đứa trong ảnh này không nào".

Vướng tin 'cặp kè' đại gia 80 tuổi sau khi ly dị chồng thứ 4, 'cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả thế nào? - Ảnh 2
Hoàng Yến đáp trả tin đồn cặp kè đại gia 80 tuổi - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái đáp trả này nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý. Nhiều người khuyên nữ diễn viên nên bỏ ngoài tai những lời đồn không hay để luôn giữ tâm an nhiên. Có thể thấy, sau biến cố lớn trong cuộc sống, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, yêu đời. Trên trang cá nhân, Hoàng Yến còn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, tình yêu và trò chuyện với người hâm mộ.

Con gái để lộ dấu vết 'LẠ' với bạn trai trên cơ thể, phản ứng của 'cô Xuyến' Hoàng Yến khiến nhiều người bất ngờ

Con gái để lộ dấu vết 'LẠ' với bạn trai trên cơ thể, phản ứng của 'cô Xuyến' Hoàng Yến khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, con gái nữ diễn viên Hoàng Yến (thủ vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con") đã có những tiết lộ bất ngờ kỷ niệm đáng nhớ giữa hai mẹ con khi bản thân đang học cấp 3, "tâm lý còn nhiều bất ổn" .

Xem thêm
Từ khóa:   Chồng cũ của Hoàng Yến hoàng yến vướng tin đồn cặp kè đại gia 80 tuổi Hoàng Yến bị chồng cầm dao truy đuổi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 48 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?