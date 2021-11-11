Chồng cũ đòi giao con, Hoàng Yến - 'Về nhà đi con' ẩn tình sâu xa: 'Buông, không có nghĩa là bỏ cuộc'

Hậu trường 11/11/2021 14:35

Sau khi chồng cũ lên tiếng gay gắt đòi giao con và tuyên bố không nhận chu cấp từ mẹ, Hoàng Yến đã có động thái đầu tiên nhưng đầy ẩn tình sâu xa.

Sau khoảng thời gian gây ồn ào dư luận vì ồn ào bị chồng cũ "choảng" gãy mũi ở quán cà phê, mối quan hệ giữa Hoàng Yến và chồng cũ vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

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Sau vụ ẩu đả gây xôn xao dư luận, cả hai thường xuyên tố nhau trên MXH - Ảnh chụp màn hình 

Im ắng suốt 5 tháng qua, đến tối 9/11, sau phát ngôn không cần ai chu cấp vẫn tự mình nuôi con của "cô Xuyến", chồng cũ Hoàng Yến bất ngờ đăng status căng như dây đàn để lên tiếng phản pháo. Cao Thắng đã gọi thẳng tên người cũ đáp trả: "Yến ơi, không nuôi con được thì để bố nó nuôi. Hay ho gì cái trò luôn muốn hạ thấp người khác thế".

Thậm chí, chồng cũ của "cô Xuyến" còn tuyên bố xanh rờn rằng muốn nhận nuôi con mà không cần bất kì khoản trợ cấp nào từ mẹ của bé.

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CEO Cao Thắng đáp trả - Ảnh chụp màn hình

Trước lời tuyên bố gắt của "người cũ", Hoàng Yến không có bất kỳ phát ngôn đáp trả nào song lại có dòng trạng thái chứa ẩn tình sâu xa. Cụ thể, sáng 11/11, Hoàng Yến đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ triết lý, quan điểm của bản thân về cuộc sống. 

Trong clip, nữ diễn viên nói: "Bất kể bạn ở đâu, nơi nào, hãy học cách bước đi độc lập, như vậy mới có thể khiến bạn thản nhiên đối mặt với mọi cay đắng của thế gian. Con đường không giới hạn đó là không ngừng tha thứ cho những người làm tổn thương bạn. 

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Nữ diễn viên trong clip - Ảnh chụp màn hình

Buông, không có nghĩa là bỏ cuộc. Cố chấp, không đồng nghĩa với kiên trì. Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể giúp bạn trong gian khổ vẫn thong dong, tự tại.

Mặc kệ mọi người trên thế gian nói gì, ta đều nhận thức việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn. Dù cho mọi việc có thế nào, chỉ cần ta lựa chọn thì sẽ không hối hận đúng sai".

Không trực tiếp đá động đến những ồn ào với chồng cũ trong thời gian qua, song CĐM phần nào nhận ra sau khi trải qua bão tố, Hoàng Yến gần như không còn bận tâm mà chỉ bình thản đối diện, thậm chí sẵn sàng tha thứ cho người từng làm tổn thương mình.

'Biến căng' giành quyền nuôi con của cô Xuyến 'Về Nhà Đi Con': Chồng cũ đề nghị giao con, không cần chu cấp 1 xu

'Biến căng' giành quyền nuôi con của cô Xuyến 'Về Nhà Đi Con': Chồng cũ đề nghị giao con, không cần chu cấp 1 xu

Nữ diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ nhiều lần vướng thị phi, drama liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly dị. Hai bên liên tục tố nhau căng đét trên MXH. 

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Từ khóa:   Hoàng yến Cô xuyến Chồng cũ của Hoàng Yến

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