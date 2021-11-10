'Biến căng' giành quyền nuôi con của cô Xuyến 'Về Nhà Đi Con': Chồng cũ đề nghị giao con, không cần chu cấp 1 xu

Nữ diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ nhiều lần vướng thị phi, drama liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly dị. Hai bên liên tục tố nhau căng đét trên MXH.

Sau khoảng thời gian gây ồn ào dư luận vì ồn ào bị chồng cũ "choảng" gãy mũi ở quán cà phê, mối quan hệ giữa Hoàng Yến và chồng cũ vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Vụ ẩu đả gây xôn xao dư luận - Ảnh cắt tư clip Mới đây nhất, trả lời PV Tổ Quốc, nữ diễn viên cho biết bản thân không cần nhận tiền chu cấp của chồng cũ cho các con. Cô tâm sự: "Tôi không thích việc phải chia nhau để nuôi con, nghe nó chua xót lắm! Tôi khẳng định đàn ông rất rõ ràng, rất thấu hiểu từ tình cảm cho tới tiền bạc. Nhưng quan trọng là họ có muốn có trách nhiệm hay không mà thôi.

Bản thân mình có đòi hỏi, có trách móc cũng chẳng được gì! Tôi nghĩ rằng đừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm nếu họ không muốn. Nếu bố của các con muốn chu cấp, muốn hỗ trợ các con, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản. Còn nuôi con nó là thiên chức của người phụ nữ. Kể cả tôi phải ra đường bán xôi, bán phở để nuôi con, tôi cũng sẵn sàng làm. Tôi không có nhu cầu đòi trợ cấp nuôi con của chồng cũ!".

Hoàng Yến tự tin một mình nuôi con mà không cần trợ giúp - Ảnh chụp màn hình Im ắng suốt 5 tháng qua, đến tối 9/11, sau phát ngôn của "cô Xuyến", chồng cũ Hoàng Yến bất ngờ đăng status căng như dây đàn để lên tiếng phản pháo. Cao Thắng đã gọi thẳng tên người cũ đáp trả: "Yến ơi, không nuôi con được thì để bố nó nuôi. Hay ho gì cái trò luôn muốn hạ thấp người khác thế". CEO Cao Thắng đáp trả - Ảnh chụp màn hình Thậm chí, chồng cũ của "cô Xuyến" còn tuyên bố xanh rờn rằng muốn nhận nuôi con mà không cần bất kì khoản trợ cấp nào từ mẹ của bé. Trước đó, Hoàng Yến và chồng cũ nhiều lần vướng thị phi, drama liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly dị. Hai bên liên tục tố nhau căng đét trên MXH. Ngay khi xảy ra ẩu đả tại quán cà phê, Cao Thắng cũng nhiều lần tiết lộ lý do đến từ việc tức tối vì vợ "cắm sừng", cặp kè tình nhân trong thời điểm còn là vợ chồng. Ngoài ra, hành động cấm bố gặp con cũng khiến anh bức xúc và nhiều lần nói chuyện để giải quyết, song không đi đến kết quả. Cặp đôi thường xuyên lên MXH tố nhau khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh chụp màn hình Sau vụ "đi đường quyền" mối quan hệ giữa cả hai lại càng gay gắt và ồn ào khiến cư dân mạng ngán ngẩm. Hoàng Yến cũng đã tiết lộ chính thức ra quyết định kiện chồng cũ, thậm chí tuyên bố "kiện tới chết nếu không thỏa đáng". Hiện, ồn ào giữa cặp vợ chồng thị phi này vẫn chưa có dấu hiệu nguội đi. Dư luận đang tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của drama này.

Chồng cũ 'cô Xuyến' tức tối vì bị vợ 'dồn đến đường cùng', ngăn cấm tình phụ tử, muốn gọi điện thoại cũng không cho Thời gian qua, lùm xùm diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung gây xôn xao dư luận. Khi sự việc vừa mới lắng xuống thì Cao Thắng lại lên tiếng tố vợ cũ ngăn cách tình phụ tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-cang-gianh-quyen-nuoi-con-cua-co-xuyen-ve-nha-di-con-chong-cu-de-nghi-giao-con-khong-can-chu-cap-1-xu-435461.html