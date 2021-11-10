'Biến căng' giành quyền nuôi con của cô Xuyến 'Về Nhà Đi Con': Chồng cũ đề nghị giao con, không cần chu cấp 1 xu

Hậu trường 10/11/2021 09:28

Nữ diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ nhiều lần vướng thị phi, drama liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly dị. Hai bên liên tục tố nhau căng đét trên MXH. 

Sau khoảng thời gian gây ồn ào dư luận vì ồn ào bị chồng cũ "choảng" gãy mũi ở quán cà phê, mối quan hệ giữa Hoàng Yến và chồng cũ vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Hoang Yen 1
Vụ ẩu đả gây xôn xao dư luận - Ảnh cắt tư clip

Mới đây nhất, trả lời PV Tổ Quốc, nữ diễn viên cho biết bản thân không cần nhận tiền chu cấp của chồng cũ cho các con. Cô tâm sự: "Tôi không thích việc phải chia nhau để nuôi con, nghe nó chua xót lắm! Tôi khẳng định đàn ông rất rõ ràng, rất thấu hiểu từ tình cảm cho tới tiền bạc. Nhưng quan trọng là họ có muốn có trách nhiệm hay không mà thôi.

Bản thân mình có đòi hỏi, có trách móc cũng chẳng được gì! Tôi nghĩ rằng đừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm nếu họ không muốn. Nếu bố của các con muốn chu cấp, muốn hỗ trợ các con, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản.

Còn nuôi con nó là thiên chức của người phụ nữ. Kể cả tôi phải ra đường bán xôi, bán phở để nuôi con, tôi cũng sẵn sàng làm. Tôi không có nhu cầu đòi trợ cấp nuôi con của chồng cũ!".

Hoang Yen 2
Hoàng Yến tự tin một mình nuôi con mà không cần trợ giúp - Ảnh chụp màn hình

Im ắng suốt 5 tháng qua, đến tối 9/11, sau phát ngôn của "cô Xuyến", chồng cũ Hoàng Yến bất ngờ đăng status căng như dây đàn để lên tiếng phản pháo. Cao Thắng đã gọi thẳng tên người cũ đáp trả: "Yến ơi, không nuôi con được thì để bố nó nuôi. Hay ho gì cái trò luôn muốn hạ thấp người khác thế".

Hoang Yen 3
CEO Cao Thắng đáp trả - Ảnh chụp màn hình

Thậm chí, chồng cũ của "cô Xuyến" còn tuyên bố xanh rờn rằng muốn nhận nuôi con mà không cần bất kì khoản trợ cấp nào từ mẹ của bé. Trước đó, Hoàng Yến và chồng cũ nhiều lần vướng thị phi, drama liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly dị. Hai bên liên tục tố nhau căng đét trên MXH. 

Ngay khi xảy ra ẩu đả tại quán cà phê, Cao Thắng cũng nhiều lần tiết lộ lý do đến từ việc tức tối vì vợ "cắm sừng", cặp kè tình nhân trong thời điểm còn là vợ chồng. Ngoài ra, hành động cấm bố gặp con cũng khiến anh bức xúc và nhiều lần nói chuyện để giải quyết, song không đi đến kết quả. 

Hoang Yen 4
Cặp đôi thường xuyên lên MXH tố nhau khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh chụp màn hình

Sau vụ "đi đường quyền" mối quan hệ giữa cả hai lại càng gay gắt và ồn ào khiến cư dân mạng ngán ngẩm. Hoàng Yến cũng đã tiết lộ chính thức ra quyết định kiện chồng cũ, thậm chí tuyên bố "kiện tới chết nếu không thỏa đáng". 

Hiện, ồn ào giữa cặp vợ chồng thị phi này vẫn chưa có dấu hiệu nguội đi. Dư luận đang tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của drama này.

Chồng cũ 'cô Xuyến' tức tối vì bị vợ 'dồn đến đường cùng', ngăn cấm tình phụ tử, muốn gọi điện thoại cũng không cho

Chồng cũ 'cô Xuyến' tức tối vì bị vợ 'dồn đến đường cùng', ngăn cấm tình phụ tử, muốn gọi điện thoại cũng không cho

Thời gian qua, lùm xùm diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung gây xôn xao dư luận. Khi sự việc vừa mới lắng xuống thì Cao Thắng lại lên tiếng tố vợ cũ ngăn cách tình phụ tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Yến cô Xuyến Hoàng Yến bị đánh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 22 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?