Chồng cũ 'cô Xuyến' tức tối vì bị vợ 'dồn đến đường cùng', ngăn cấm tình phụ tử, muốn gọi điện thoại cũng không cho

Hậu trường 04/08/2021 11:10

Thời gian qua, lùm xùm diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung gây xôn xao dư luận. Khi sự việc vừa mới lắng xuống thì Cao Thắng lại lên tiếng tố vợ cũ ngăn cách tình phụ tử.

Sau khoảng thời gian gây ồn ào dư luận vì ồn ào bị chồng cũ "choảng" gãy mũi ở quán cà phê, mối quan hệ giữa Hoàng Yến và chồng cũ vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

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Hoàng Yến và chồng cũ vẫn tiếp tục gây ồn ào MXH - Ảnh chụp màn hình

Sáng 4/8, Cao Thắng bất ngờ đăng đàn tố Hoàng Yến ngăn cách tình phụ tử. Anh không quên trách móc người cũ "ác độc" và dồn mình đến đường cùng. Trên trang cá nhân, Cao Thắng gay gắt: "Hoàng Yến ơi, m** cho tao gặp con đi, tao chỉ cần nói chuyện với con qua điện thoại thôi, sao m** ác thế. M** ép tao cùng đường rồi vẫn tiếp tục sao Yến?".

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Bài đăng của chồng cũ cô Xuyến - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, anh cho rằng sau khi ồn ào lắng xuống, Hoàng Yến vẫn cấm cản anh gặp con và cương quyết không cho bé Mầm tiếp xúc với bố, thậm chí kể cả gọi điện thoại cũng không được phép.

Bên dưới phần bình luận, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh bài đăng. Nhiều người cho rằng Hoàng Yến quá quắt và thấy thương cho Cao Thắng khi không được gặp con gái.

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Bình luận đồng cảm với Cao Thắng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều cư dân mạng cho rằng với những hành động vừa qua, chồng cũ cô Xuyến không có tư cách để gặp và nói chuyện với con.

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Một số cư dân mạng cho rằng Hoàng Yến làm vậy là đúng - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, sau khi xảy ra ẩu đả tại quán cà phê, Cao Thắng cũng nhiều lần tiết lộ lý do đến từ việc tức tối vì vợ "cắm sừng", cặp kè tình nhân trong thời điểm còn là vợ chồng. Ngoài ra, hành động cấm bố gặp con cũng khiến anh bức xúc và nhiều lần nói chuyện để giải quyết, song không đi đến kết quả. 

Sau vụ "đi đường quyền" mối quan hệ giữa cả hai lại càng gay gắt và ồn ào khiến cư dân mạng ngán ngẩm. Hoàng Yến cũng đã tiết lộ chính thức ra quyết định kiện chồng cũ, thậm chí tuyên bố "kiện tới chết nếu không thỏa đáng". 

Hiện, ồn ào giữa cặp vợ chồng thị phi này vẫn chưa có dấu hiệu nguội đi. Dư luận đang tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của drama này.

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