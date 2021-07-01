Vụ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung: Chủ quán và nam thanh niên can ngăn hé lộ nhiều tình tiết mới

Hậu trường 01/07/2021 19:40

Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ việc Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt, cầm dao đe dọa, những người trực tiếp chứng kiến tiết lộ vẫn chưa hết bàng hoàng và sửng sốt.

Thời gian gần đây vụ ồn ào giữa diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Từ sau khi đoạn video trích từ camera ghi lại cảnh Cao Thắng có hành động đấm mạnh vào mặt nữ diễn viên Về nhà đi con khiến cô bất ngờ ngã về phía sau lan truyền trên MXH, người trong cuộc liên tục đăng đàn tố nhau không ngừng từ chuyện ngoại tình đến nợ nần, ngồi tù... khiến cho dư luận liên tục bàn tán.

Trưa nay, "cô Xuyến" đã có cuộc nói chuyện cùng chủ quán và ân nhân cứu mạng ngày hôm đó và cùng kể lại tường tận sự việc.

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Chủ quán và nam thanh niên cứu cô Xuyến - Ảnh: Saostar

Trao đổi với Saostar, nam thanh niên 19 tuổi đã cứu Hoàng Yến cho biết, anh thường sang quán ăn chơi thì có gặp nữ diễn viên và chồng cũ của cô vài lần. Trong các cuộc nói chuyện, tuy có cãi nhau đôi ba câu nhưng không có mâu thuẫn gì lớn. Chia sẻ về sự việc hôm 22/6, nam thanh niên cho biết: "Hôm xảy ra vụ việc, tôi đang ngồi chơi thì thấy cô Yến đi vào và chú Thắng đi phía sau. Một lát sau mấy câu nói, chú Thắng có đánh cô Yến ngã ra sàn nhà thì tôi có ra can. Sau đó, chú ấy có quay lại mấy lần, tôi có ra can ngăn chú ấy". Người này cho biết thêm sau khi can ngăn cũng có cảm giác sợ bị trả thù tuy nhiên được sự động viên của gia đình nên cũng cảm thấy đỡ phần nào. 

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Nam thanh niên 19 tuổi (áo đỏ) can ngăn chồng cũ Hoàng Yến - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong buổi nói chuyện, chủ quán cà phê xảy ra vụ việc cho hay hôm xảy ra vụ việc, ban đầu chồng cũ của Hoàng Yến đã nói là không làm gì, không đánh nhau gây sự nhưng sau một hồi nói chuyện thì lại nổi nóng và đấm nữ diễn viên. Người chủ quán tiết lộ thêm có can ngăn và yêu cầu không được làm loạn trong quán của bà, nhưng Cao Thắng sửng cồ đe dọa: "Mày có nghĩ là tao đánh cả mày không?”. 

Vụ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung: Chủ quán và nam thanh niên can ngăn hé lộ nhiều tình tiết mới - Ảnh 3
Cô Xuyến chia sẻ hình ảnh gặp mặt luật sư - Ảnh: FB

Hiện tại, nữ diễn viên đã gửi đơn lên cơ quan công an và đang đợi kết quả giám định thương tật để tiếp tục xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, mới đây, "cô Xuyến" cũng chính thức thông báo đã có buổi gặp mặt với phía luật sư, đồng thời cho biết sẽ khởi kiện chồng cũ. 

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

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