Chủ quán và nam thanh niên cứu cô Xuyến - Ảnh: Saostar

Trao đổi với Saostar, nam thanh niên 19 tuổi đã cứu Hoàng Yến cho biết, anh thường sang quán ăn chơi thì có gặp nữ diễn viên và chồng cũ của cô vài lần. Trong các cuộc nói chuyện, tuy có cãi nhau đôi ba câu nhưng không có mâu thuẫn gì lớn. Chia sẻ về sự việc hôm 22/6, nam thanh niên cho biết: "Hôm xảy ra vụ việc, tôi đang ngồi chơi thì thấy cô Yến đi vào và chú Thắng đi phía sau. Một lát sau mấy câu nói, chú Thắng có đánh cô Yến ngã ra sàn nhà thì tôi có ra can. Sau đó, chú ấy có quay lại mấy lần, tôi có ra can ngăn chú ấy". Người này cho biết thêm sau khi can ngăn cũng có cảm giác sợ bị trả thù tuy nhiên được sự động viên của gia đình nên cũng cảm thấy đỡ phần nào.

Nam thanh niên 19 tuổi (áo đỏ) can ngăn chồng cũ Hoàng Yến - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong buổi nói chuyện, chủ quán cà phê xảy ra vụ việc cho hay hôm xảy ra vụ việc, ban đầu chồng cũ của Hoàng Yến đã nói là không làm gì, không đánh nhau gây sự nhưng sau một hồi nói chuyện thì lại nổi nóng và đấm nữ diễn viên. Người chủ quán tiết lộ thêm có can ngăn và yêu cầu không được làm loạn trong quán của bà, nhưng Cao Thắng sửng cồ đe dọa: "Mày có nghĩ là tao đánh cả mày không?”.