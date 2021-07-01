Ngay sau khi ồn ào giữa Hoàng Yến và chồng cũ nổ ra, người được cho là bạn gái mới của Cao Thắng đã có bài đăng tố một người phụ nữ giả tạo, điêu ngoa và thêu dệt mọi chuyện khiến CĐM xôn xao.

Những ngày gần đây, lùm xùm giữa Hoàng Yến và chồng cũ ngày càng khiến dư luận xôn xao khi đôi bên liên tục tố nhau "chan chát" trên MXH. Sau cú đấm "trời giáng" vào mặt vợ cũ, Cao Thắng có xin lỗi nhưng cũng "bồi" thêm cho dư luận một màn tố cáo ngoại tình, cặp kè trai trẻ trong lúc chung sống. "Cô Xuyến" cũng ngay sau đó đãi lên mạng chỉ trích chồng cũ nợ nần, bịa đặt, bôi nhọ danh dự. Mới đây, tình tin đồn của Cao Thắng - người bị Hoàng Yến "vạch tội" trên trang cá nhân cũng gây bất ngờ khi được cho là lên tiếng bóng gió một người phụ nữ nào đó trên trang cá nhân bằng những lời lẽ gay gắt.

Bài đăng của bạn gái mới Cao Thắng - Ảnh chụp màn hình Theo đó, người được cho là tình mới của CEO dùng những từ ngữ mỉa mai, ám chỉ một người "chị" đang có hành động đơm đặt, thêu dệt để lừa thiên hạ. Cô gái này cho rằng: "Lòng dạ đàn bà. Thân cũng là đàn bà mà phải thốt lên câu này. Quá đáng sợ, kinh tởm, giả tạo, điêu ngoa, thêu dệt đủ thứ chuyện. Khéo vẽ tạo, chắp vá để hoàn thành tấn trò cười cho thiên hạ quá chị ạ”. Trong khi đó, ngày 28/6, chồng cũ của Hoàng Yến đã đăng tải video tố nữ diễn viên giả tạo, giở trò khóc lóc lố bịch để tự đánh bóng, PR bản thân. Anh cũng khuyên cô nên dừng lại và thôi diễn trên MXH. Do đó, dòng trạng thái hôm 27/6 của bạn gái mới dù không trực tiếp nhắc tên người nào nhưng cũng khiến CĐM phần nào hoài nghi nhân vật mà cô đang ám chỉ.

Video mới đây của chồng cũ Hoàng Yến - Ảnh chụp màn hình Trước động thái của Cao Thắng và bạn gái chồng cũ, trưa 30/6, "cô Xuyến" cũng đáp trả rất bức xúc trên trang cá nhân. Theo như nữ diễn viên tiết lộ thì tình mới của chồng cũ từng nhận là fan ruột của nữ diễn viên, cả hai thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện. Hoàng Yến cho rằng, cùng là phụ nữ và cùng cảnh ngộ, sao đối phương lại có thể suy nghĩ và dùng những lời lẽ như vậy để nói về mình. Tâm thư của cô Xuyến - Ảnh chụp màn hình Cũng trong tâm thư dài gửi người yêu mới Cao Thắng, Hoàng Yến nhấn mạnh: "Đừng vì gì đụng chạm tới chị nữa nhé! Chúng ta không có lý do để thì ghét nhau em à!”. Ngay sau tâm thư của Hoàng Yến, bạn gái CEO đã có động thái khóa bình luận của bài viết tố ai đó giả tạo kia lại và đăng một dòng trạng thái dài về triết lý sống kèm ảnh tập Yoga của mình. Dòng trạng thái về cuộc sống của cô bạn gái - Ảnh chụp màn hình Hiện tại ồn ào giữa đôi bên vẫn chưa thể đi đến hồi kết vì liên tục tố nhau trên MXH với hàng loạt thông tin trái chiều khiến CĐM hoang mang, bàn tán rôm rả.

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-bi-co-xuyen-vach-toi-tinh-tin-don-cua-cao-thang-dang-dan-bong-gio-gia-tao-dieu-ngoa-theu-det-du-thu-chuyen-410722.html