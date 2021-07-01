Trước khi bị 'Cô Xuyến' vạch tội, tình tin đồn của Cao Thắng đăng đàn bóng gió: 'Giả tạo, điêu ngoa, thêu dệt đủ thứ chuyện'

Hậu trường 01/07/2021 11:40

Ngay sau khi ồn ào giữa Hoàng Yến và chồng cũ nổ ra, người được cho là bạn gái mới của Cao Thắng đã có bài đăng tố một người phụ nữ giả tạo, điêu ngoa và thêu dệt mọi chuyện khiến CĐM xôn xao.

Những ngày gần đây, lùm xùm giữa Hoàng Yến và chồng cũ ngày càng khiến dư luận xôn xao khi đôi bên liên tục tố nhau "chan chát" trên MXH. Sau cú đấm "trời giáng" vào mặt vợ cũ, Cao Thắng có xin lỗi nhưng cũng "bồi" thêm cho dư luận một màn tố cáo ngoại tình, cặp kè trai trẻ trong lúc chung sống. "Cô Xuyến" cũng ngay sau đó đãi lên mạng chỉ trích chồng cũ nợ nần, bịa đặt, bôi nhọ danh dự. 

Mới đây, tình tin đồn của Cao Thắng - người bị Hoàng Yến "vạch tội" trên trang cá nhân cũng gây bất ngờ khi được cho là lên tiếng bóng gió một người phụ nữ nào đó trên trang cá nhân bằng những lời lẽ gay gắt. 

Hoang Yen 3
Bài đăng của bạn gái mới Cao Thắng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người được cho là tình mới của CEO dùng những từ ngữ mỉa mai, ám chỉ một người "chị" đang có hành động đơm đặt, thêu dệt để lừa thiên hạ. Cô gái này cho rằng: "Lòng dạ đàn bà. Thân cũng là đàn bà mà phải thốt lên câu này. Quá đáng sợ, kinh tởm, giả tạo, điêu ngoa, thêu dệt đủ thứ chuyện. Khéo vẽ tạo, chắp vá để hoàn thành tấn trò cười cho thiên hạ quá chị ạ”.

Trong khi đó, ngày 28/6, chồng cũ của Hoàng Yến đã đăng tải video tố nữ diễn viên giả tạo, giở trò khóc lóc lố bịch để tự đánh bóng, PR bản thân. Anh cũng khuyên cô nên dừng lại và thôi diễn trên MXH. Do đó, dòng trạng thái hôm 27/6 của bạn gái mới dù không trực tiếp nhắc tên người nào nhưng cũng khiến CĐM phần nào hoài nghi nhân vật mà cô đang ám chỉ.

Hoang Yen 1
Video mới đây của chồng cũ Hoàng Yến - Ảnh chụp màn hình

Trước động thái của Cao Thắng và bạn gái chồng cũ, trưa 30/6, "cô Xuyến" cũng đáp trả rất bức xúc trên trang cá nhân. Theo như nữ diễn viên tiết lộ thì tình mới của chồng cũ từng nhận là fan ruột của nữ diễn viên, cả hai thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện. Hoàng Yến cho rằng, cùng là phụ nữ và cùng cảnh ngộ, sao đối phương lại có thể suy nghĩ và dùng những lời lẽ như vậy để nói về mình. 

Hoang Yen 2
Tâm thư của cô Xuyến - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong tâm thư dài gửi người yêu mới Cao Thắng, Hoàng Yến nhấn mạnh: "Đừng vì gì đụng chạm tới chị nữa nhé! Chúng ta không có lý do để thì ghét nhau em à!”. 

Ngay sau tâm thư của Hoàng Yến, bạn gái CEO đã có động thái khóa bình luận của bài viết tố ai đó giả tạo kia lại và đăng một dòng trạng thái dài về triết lý sống kèm ảnh tập Yoga của mình. 

Hoang Yen 5
Dòng trạng thái về cuộc sống của cô bạn gái - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại ồn ào giữa đôi bên vẫn chưa thể đi đến hồi kết vì liên tục tố nhau trên MXH với hàng loạt thông tin trái chiều khiến CĐM hoang mang, bàn tán rôm rả.

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Yến Chồng cũ của Hoàng Yến bạn gái mới của chồng cũ Hoàng Yến

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 44 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36