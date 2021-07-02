Sau nhiều lần ồn ào tố cáo nhau gay gắt trên MXH, Hoàng Yến lại tiếp tục xuất hiện trước truyền thông khóc lóc, cầu xin chồng cũ tha thứ và hứa không yêu ai thêm nữa.

Thời gian gần đây vụ ồn ào giữa diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Sau sự việc, người trong cuộc liên tục đăng đàn tố nhau không ngừng từ chuyện ngoại tình đến nợ nần, ngồi tù... khiến cho dư luận liên tục bàn tán về mối quan hệ của cặp vợ chồng ồn ào này. Đến gần trưa nay nữ diễn viên đã có buổi gặp mặt với truyền thông và chia sẻ về lùm xùm những ngày qua.

Hoàng Yến khóc lóc chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

Nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt vẫn chằng chịt băng y tế vì vết thương ở mũi. "Cô Xuyến" khóc lóc chia sẻ dù đã qua hơn 1 tuần nhưng vẫn chưa thể bình tâm được.

Mới đây, chồng cũ đã đăng tải video tố nữ diễn viên giả tạo, làm trò khóc lóc lố bịch để PR bản thân. Bên cạnh đó, Cao Thắng cũng kể về vụ việc diễn ra hôm 22/6 và khẳng định vì vợ cũ gọi điện thách thức nên mới đem dao dọa chém. Chia sẻ với truyền thông, Hoàng Yến khẳng định đây là lời vu khống, cô cho rằng chồng cũ đang hoảng sợ hay như thế nào đó nên mới lại tự nghĩ ra chi tiết đó.

Nữ diễn viên chia sẻ khi còn sống chung, Cao Thắng từng nhiều lần đánh đập, đe dọa vì ghen tuông vô cớ. Hoàng Yến uất ức: "Với Cao Xuân Thắng thì tất cả mọi người đàn ông trên cuộc đời này đều phải mê Đào Hoàng Yến hết. Lúc nào anh cũng nói vợ là quyến rũ, đàn ông mà nhìn thấy em nó không thích thì nó bị dở hơi. Đến mức mà tôi sợ hãi quá, tôi phải nói anh Thắng anh tha cho tôi đi. Anh không muốn tôi yêu ai cũng được. Tôi hứa với anh, hai chúng ta bỏ nhau, tôi cũng không đi yêu ai khác nữa, nhưng tôi không muốn làm vợ anh tiếp nữa, anh tha cho tôi đi. Còn anh bỏ tôi, anh thích yêu ai, ở với ai cũng được".

Hiện tại "cô Xuyến" đã gửi đơn lên cơ quan công an và đang đợi kết quả giám định thương tật để tiếp tục xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, mới đây, "cô Xuyến" cũng chính thức thông báo đã có buổi gặp mặt với phía luật sư, đồng thời cho biết sẽ khởi kiện chồng cũ sau hành vi hành hung tại quán cà phê hôm 22/6 và những lời cáo buộc bị nữ diễn viên cho là vu khống và bôi nhọ.

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-xuyen-khoc-loc-the-thot-khong-yeu-them-ai-nua-cau-xin-chong-cu-buong-tha-410809.html