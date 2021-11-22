Bị 'móc mỉa' việc lấy nhiều chồng để làm thành 'tiểu đội', Hoàng Yến đáp sâu cay: 'Lấy 8 chồng hay 80 chồng là việc của tớ!'

Hậu trường 22/11/2021 08:55

"Bố mẹ đẻ mình ra, nuôi mình lớn khôn không phải để mình đau khổ vì một người đàn ông không họ hàng, không thân thích...", diễn viên Hoàng Yến nói.

Nữ diễn viên Hoàng Yến được biết đến qua các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình như Trò Đời, Về Nhà Đi Con, Những Ngày Không Quên, Hướng Dương Ngược Nắng, Hương Vị Tình Thân… Vừa qua, cô đã phải trải qua một cú shock lớn và gây xôn xao cả mạng xã hội khi bị chồng cũ hành hung. 

Được biết, Hoàng Yến đã ở tuổi U50 nhưng ngoài đời, nữ diễn viên vẫn giữ tính cách trẻ trung như trên màn ảnh. Thông tin cô đã trải qua 4 đời chồng cũng khiến khán giả quá đỗi ngạc nhiên. Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, nữ diễn viên đã màn trả lời những bình luận của cư dân mạng về chuyện tình cảm riêng tư của mình sau ồn ào với chồng cũ.

Bị 'móc mỉa' việc lấy nhiều chồng để làm thành 'tiểu đội', Hoàng Yến đáp sâu cay: 'Lấy 8 chồng hay 80 chồng là việc của tớ!' - Ảnh 1
Diễn viên Hoàng Yến trả lời nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, khi một tài khoản để lại lời tâm sự rằng đã trải qua 2 đời chồng nhưng vẫn chưa tìm được hạnh phúc, Hoàng Yến đưa ra lời khuyên: "Cảm ơn em đã tin tưởng chị và có câu hỏi rất chân thành. Nếu chị khuyên em cứ cảm thấy khổ thì bỏ đi chắc mọi người sẽ xúm vào chị bỏ nhiều chồng nên xui người khác bỏ chồng. Nhưng em tự suy nghĩ và đưa ra quyết định đi.

Bố mẹ đẻ mình ra, nuôi mình lớn khôn không phải để mình đau khổ vì một người đàn ông không họ hàng, không thân thích mà có quyền hành hạ mình, làm mình tổn thương trong khi họ có trách nhiệm yêu thương, quan tâm, nâng niu mình và làm cho mình hạnh phúc. Họ không làm được điều đó thì không xứng đáng là chồng mình, mình không phải khổ vì người đàn ông tên là "chồng". Lựa chọn là ở em, nhưng cá nhân chị sẽ không để ai làm khổ chị cả đời".

Bị 'móc mỉa' việc lấy nhiều chồng để làm thành 'tiểu đội', Hoàng Yến đáp sâu cay: 'Lấy 8 chồng hay 80 chồng là việc của tớ!' - Ảnh 2
Hoàng Yến đáp trả bình luận kém duyên - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài câu hỏi trên, Hoàng Yến cũng vô tình nhận lời mỉa mai về chuyện lấy nhiều chồng. Cụ thể, một cư dân mạng để lại câu hỏi rằng: "Em có lấy thêm 8 chồng nữa cho thành một tiểu đội không?". 

Đứng trước lời bình khiếm nhã này, Hoàng Yến gay gắt đáp: "Lấy chồng không dễ đâu bạn, lấy chồng khó lắm. Câu hỏi này không hay, sống là phải hướng tới điều tích cực, đừng mang nỗi buồn của người khác ra mỉa mai. Tớ lấy 8 chồng hay 80 chồng cũng là việc của tớ". 

Trước đó, Hoàng Yến cũng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Cô cho hay, dù làm mẹ đơn thân ở tuổi U50 nhưng không cảm thấy tự ti hay tổn thương mà sống vui vẻ, yêu thương bản thân và chăm sóc những người xung quanh.

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