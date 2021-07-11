Khoe 'núi' thực phẩm trước giờ giãn cách, ái nữ nhà Minh Nhựa khiến dân mạng thảng thốt: 'Bảo sao siêu thị trống trơn'

Vừa qua, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày tính từ 0 giờ ngày 9/7. Nhiều người dân tranh thủ đi siêu thị, mua thực phẩm cho nhiều ngày. Trên trang cá nhân, vợ chồng Joyce Phạm cũng khoe thành quả với 'núi đồ ăn' cao ngất.

Mới đây, sau khi có thông báo giãn cách xã hội toàn TP.HCM, nhiều người đã đổ xô đến các siêu thị, chợ để tích trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm để sử dụng trong những ngày này. Hình ảnh chen lấn, nhanh tay gom thực phẩm tràn lan trên MXH khiến nhiều người lo lắng. Mặc dù cơ quan chức năng đã thông báo người dân có thể ra khỏi nhà để mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết, bên cạnh đó các siêu thị cũng đảm bảo luôn có nguồn hàng tươi ngon để phục vụ nhu cầu của người dân, nhưng vẫn có rất nhiều người lo lắng và mua nhiều nhất có thể. Trên trang cá nhân, Joyce Phạm - ái nữ nhà Minh Nhựa cùng "khoe" khoảnh khắc cùng chồng đi siêu thị mua sắm trước giờ G. Vì thực hiện giãn cách, hạn chế ra ngoài nên hai vợ chồng mua về rất nhiều thực phẩm khác nhau. Hàng hóa cả hai mua được chất đầy trong xế hộp hạng sang tiền tỷ khiến dân tình trầm trồ.

Xế hộp chất đầy hàng hóa - Ảnh: Instagram Chưa dừng lại ở đó, Joyce Phạm còn khoe thành quả sau khi sắp xếp hàng hóa gọn gàng trên kệ tủ. Trong bức ảnh đăng tải trên MXH, bà mẹ 1 con đã sử dụng kệ kim loại 6 tầng để xếp đủ loại từ mì ly, nước suối, nước ngọt, sữa đến các loại gia vị. Cô nàng đăng ảnh kèm dòng trạng thái: "Tạp hoá mini của hai mẹ con Joyce". Tạp hóa mini của ái nữ nhà Minh Nhựa - Ảnh: Instagram Bài đăng của Joyce ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của CĐM. Nhiều người ngỡ ngàng và trầm trồ trước cách chi tiêu mua sắm đúng chuẩn "con nhà giàu" sinh ra từ vạch đích. Số lượng hàng hóa được bà mẹ một con khuân về nhà có lẽ đã tiêu tốn một số tiền không hề nhỏ. Với "tạp hóa" này nhiều người cho rằng mặc dù còn trẻ nhưng Joyce đã lo chu toàn mọi việc trong nhà, tích trữ đủ thức ăn có thể dùng cho cả tháng.

Tuy nhiên, hình ảnh này cũng khiến một số người không đồng tình và cho rằng cô nàng khoe khoang và tích góp hàng hóa một cách quá đà. Một cư dân mạng thậm chí còn để lại bình luận cho rằng chính những người có hành vi mua sắm như cô nàng mới khiến kệ hàng trong siêu thị sạch bóng làm cho nhiều người đến sau "tay trắng" ra về. Bình luận của một tài khoản chỉ trích hành động của Joyce - Ảnh chụp màn hình Trước bình luận này, ái nữ khẳng định "nhà đông người" nên mới mua sắm như vậy. Những lần khoe đồ hiệu choáng ngợp của Joyce Phạm - Ảnh: FBNV Joyce Phạm tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999. Cô nàng là con gái đại gia Minh Nhựa và người vợ đầu tiên. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng Joyce Phạm đã sở hữu một cửa hàng thời trang riêng khiến bao người trầm trồ. Bên cạnh đó, sau khi lấy chồng, cuộc sống sang chảnh và hạnh phúc của cô gái này cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá sức khủng.

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